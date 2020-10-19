Çatı Katı Aşk final mi yapıyor? Çatı Katı Aşk dizisi son bölüm izle

Çatı Katı Aşk dizisi, başarılı ve dinamik kadrosuyla Kanal D'de yayımlanmaya başladı, kısa süre önce başrol oyuncularında yapılan değişiklikle televizyon ekranlarındaki varlığına devam etme kararı alınmıştı. Dizinin senaryosunu Ramazan Demirli, Gökhan Temel, Özgür Ağaoğlu, Şeyda Delibaşı kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda iseŞenol Sönmez yer alıyor. Öğretmen dizisi konusu nedir? Çatı Katı Aşk oyuncuları haberimizde...

ÇATI KATI AŞK FİNAL Mİ YAPIYOR?

Dizinin istediği başarıyı elde edememesi sonrası başrol oyuncusu Ezgi Şenler'in yerine Selin Şekerci gelmişti. Ancak dizi ekibi Çatı Katı Aşk dizisinin 16. bölümde final yapmasına karar kıldı.

ÇATI KATI AŞK KONUSU NEDİR?

Çatı Katı, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlar. Dayanışmayla ve birbirine tutunarak yaşayan bu aileye minik bir "yalan"la katılan Ateş ve Yasemin, bu çatının altında önce aşkla çarpışacak, sonra yalanlarıyla sınanacak ama zaman içinde dostluğu, paylaşmayı ve sevgiyi göreceklerdir. Çatı Katı, hayata yeni atılanların, sırtında dünyaları taşıyanların, yuvayı ilmek ilmek örenlerin yani bizim, hepimizin hikayesidir aslında. Ama hepsinden öte bir aşk hikayesidir… Karakterleri birbirine taban tabana zıt, farklı sosyal sınıflardan ve kültürlerden gelen Ateş, Şirin, Demir ve Yasemin'inailelerini karşılarına alma pahasına aşklarında direnmelerinin hikayesidir. Hayat gençleri yine boylarından büyük dertlerle baş başa bırakırken, hasretini duyduğumuz bu aile, kuvvetli bağlarıyla her şeyin üstesinden gelip bir arada kalmayı başarabilecek midir?

OYUNCU KADROSU

Yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği Çatı Katı Aşk dizisinin kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Başrollerinde Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz'in oynadığı dizide diğer rollerde, Renan Bilek, Tülay Günal, Erhan Yazıcıoğlu, Ebru Aykaç, Burak Tamdoğan, Pelin Öztekin, Bülent Seyran ve Bedia Ener bulunuyor.