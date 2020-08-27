Çatı Katı Aşk 9. bölüm fragmanı yayımlandı! Çatı Katı Aşk dizisi 8. bölüm izle

Eğlence, aşk ve duygu yüklü gençlik dizisi Çatı Katı Aşk 9. bölüm fragmanı araştırılıyor. Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz'in başrolleri paylaştığı başarılı proje her hafta perşembe günü yeni bölümleriyle sevenleri karşısına çıkıyor.

ÇATI KATI AŞK 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Kanal D'de yayımlanan Çatı Katı Aşk dizisi, her bölümde yeni maceralar ile izleyeni ekrana kitliyor. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ise yayımlandı.

Çatı Katı Aşk son bölüm izle...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş Ayşen'i daha fazla üzmemek için ondan uzaklaşarak kendini arabaya verir. En kısa zamanda arabayı toparlayacak, yarışlardan para kazanacak ve Yasemin'le girdikleri bu oyunu sonlandıracaklardır. Bu iki arada aşk hem Ateş'i hem Ayşen'i hem de diğerlerini derinden etkilemeye başlamıştır. Süheyla ve Şuayip'in başlattığı internetten yemek satışları dükkanın da namını arttırınca kendilerine yeni bir yer açmak isterler. Bu konu Süheyla ve Yasemin rekabetine sebep olur.

Süheyla mantıcı dükkânlarında işlere el koyarken, Yasemin de Antikacının bir bölümünü kafeye çevirip orada hünerlerini sergilemeye karar verir. Bu karar Yasemin ve Demir'i birbirlerine biraz daha yaklaştırır. Her şey yoluna girmiş, satışlar artmış, aşıkları tehdit eden unsurlar bir bir ortadan kalkmıştır ki Sevda'nın dili çözülüverir. Dahası Asaf'ın da eline geçirdiği kozu Ateş'i döndürmek için kullanması mutlu günün akşamını kabusa çevirir.

Ayşen-Ateş cephesinde güzel başlayan gün, üzgün bitiyor. Ayşen, Ateş'e duygularını açıyor; fakat, sonunda söylediği olumsuz cümleler ikisinin de gözlerinin yaşlanmasına neden oluyor.