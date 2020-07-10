Çatı Katı Aşk 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Çatı Katı Aşk 1. bölüm izle

Ekranların yeni romantik komedi tarzındaki dizisinde Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı, Nilay Deniz oyunculukları ile Perşembe akşamlarına renk katacaklar. Yayımlanan 1. bölümde Ayşen ile Ateş'in tatsız karşılaşması, aşka mı dönüşüyor? Çatı Katı Aşk 2. bölüm fragmanı yayımlandı...

ÇATI KATI AŞK 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

İlk bölümü ile büyük beğeni toplayan dizinin kinci dölüm fragmanında; Yasemin ile Ateş sahte evlilikle Yılmaz ailesinin çatı katına taşınır. Beklenmedik bir misafirle ağızların tadı kaçar. Ateş'in sevgilisi gelmiş ve herkesin ortasında Yasemin ile kavgaya tutuşmuştur. Diğer yandan evin içine asılan çarşaflar ev sahiplerinin şüphesine neden olur. Şüpheleri gidermek adına Ateş ile Yasemin evcilik oyununa girişir.

Çatı Katı Aşk dizisi izle...

ÇATI KATI AŞK OYUNCULARI

Macera dolu ve bir o kadar da keyifli bir hikayede dört genç başrolde yer alıyor. Çatı Katı Aşk dizisinin kadrosunda; Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı, Nilay Deniz, Renan Bilek, Tülay Günal, Erhan Yazıcıoğlu, Ebru Aykaç, Burak Tamdoğan, Pelin Öztekin, Bülent Seyran, Bedia Ener yer alıyor.

ÇATI KATI AŞK KONUSU NEDİR?

Kanal D'nin yeni dizisi Çatı Katı Aşk'ın yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz üstleniyor. Severek izlenecek dizide sıra dışı karşılaşmaların nelere yol açacağı gözler önüne seriliyor.

Ateş, tamirhanedeki yarış arabasını tamir ettiği sırada Ayşen adındaki genç ve güzel kadının onu Hilmi Usta sanarak konuşmaya başlamasıyla işler çığrından çıkmaya hazırdır. Arabanın altından çıkan Ateş'i görünce önce şaşkınlık yaşayan Ayşen, ardından yakışıklılığından etkilenir. Aralarında masalsı başlayan karşılaşma, sonrasında tatsız bir hikayeye döner. Ateş de, Ayşen'den hoşlanmıştır. İkilinin yolları ilginç bir durum sonrasında evlerinin çatı katının kiralanmasıyla tekrar kesişir.