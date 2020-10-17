Çatı Katı Aşk 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı Katı Aşk 14. bölüm izleme linki! atı Katı son bölümde neler oldu?

Cumartesi günleri saat 20.00'da yayınlana Çatı Katı Aşk dizisi son bölümünde neler oldu? Çatı Katı Aşk 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı Katı Aşk 14. bölüm izleme linki! atı Katıson bölümde neler oldu?

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşen, Şenay'ın annesi olduğunu öğrenince bir karar vermek zorunda kalıyor. Yılmaz Ailesi ile bu durum konuşuluyor ve karar Ayşen'e bırakılıyor. Gerçek babasının ölüm döşeğinde onu beklediğinden ve ucu kaçmış olan Ateş aşkı yüzünden Ayşen net bir karar alıyor. Bu kararı Yılmaz Ailesi ve Ateş'i derinden sarsıyor. Ayşen, annesi ile giderken vedalaşmaları duygu dolu anlara sahne oluyor.

Bu sırada Yasemin'in kuzeni olduğunu öğrendiğimiz Şirin, Ateş ile karakolluk olunan bir olayla tanışıyorlar. Ayrıldığı sevgilisi Ateş'in de olduğu ortamda Şirin'e sert davranıyor. Ateş bu duruma kayıtsız kalamıyor ve adam ile kavga ediyor. Sevgilisinin yanında adamları da olunca kavga büyüyor ve Şirin de olaya dahil oluyor. İkisi de karakolluk oluyorlar. Sabah olunca ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Yasemin kuzeni Şirin'i görüyor ve Ateş'i şaşırtan bir duruma neden oluyor.

ÇATI KATI 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Haberimizden Çatı Katı Aşk fragmanını takip edebilirsiniz.

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜM İZLE!