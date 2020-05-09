Çat Kapı Aşk konusu nedir? Çat Kapı Aşk oyuncuları ve fragmanı

İstanbul'da çekimleri yapılan filmin yönetmenliğini Erhan Baytimur yürütüyor. Senaryosunu Deniz Günay İşintek ile Nesrin Zamur kaleme aldı. 2017 yılında vizyona giren Çat Kapı Aşk filmi kusursuz bir aşk hiyakesini konu ediniyor. İşte, Çat Kapı Aşk filmi hakkında ayrıntılı bilgi...

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ÇAT KAPI AŞK OYUNCULARI

Kadere inanan genç kadın Su, ansızın düşlerindeki gibi bir aşk ile karşılaşır. Bu kişinin hayatının aşkı olduğuna emin olması da fazla zaman almaz. Çat Kapı Aşk filmi oyuncuları arasında: Müge Boz, Jess Molho, Nergis Kumbasar, Duygu Çetinkaya, İbrahim Selim, Gümeç Alpay, İpek Bağrıaçık, İlayda Fidanlık, Erim Özşen, Elm?ddin C?f?rov, Nedim Saban bulunuyor.

ÇAT KAPI AŞK FİLMİ KONUSU

Su, hayatının aşkı ile bir gün karşılaşacağına inanan hayalperest bir kadındır. Aras ise herkesten gizlemeye çalıştığı rahatsızlığından muzdarip olan genç bir avukattır. Bir gün Su, Aras ile yolda çarpışınca onun hayatının aşkı olabileceğini düşünür. Hayatının aşkının o olup olmadığına dair bir işaret bekleyen Su, çok geçmeden bir mucize ile karşılaşır. Alt katına taşınan ve gürültü yaptığı için şikayetçi olan komşusunu daha görmeden sinir olur. Komşusunun Aras olduğunu öğrenmesiyle büyük bir şok yaşar. Beklenen aşk bacayı sardığındaysa Aras ve Su kendisini masalsı bir hikayenin içerisinde bulur.