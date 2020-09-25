Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir

Çapa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Asistan Doktor Arzu Karakiraz, darp edilen personel için, "İkinci bir ameliyat gerekebilir. Personel görme yetisini kaybedebilir" dedi.

İstanbul Ãœniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde, hastane personeli maske takma konusunda uyardığı hasta yakını tarafından darp edilmişti. Gözünden yaralanan ve acil ameliyata alınan personelin ilk ameliyatı tamamlandı.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Asistan Doktor Arzu Karakiraz

"İKİNCİ BİR AMELİYAT GEREKEBİLİR VE GÃ–RME YETİSİNİ KAYBEDEBİLİR"

Ameliyatın ardından açıklamalarda bulunan Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Asistan Doktor Arzu Karakiraz, "Personelimiz dahiliye binasında hasta yakınını maske takması konusunda uyarıyor. 3-4 uyarıdan sonra güvenlik görevlisi müdahale ediyor. Ondan sonra maskesini takıp tedavi olduktan sonra personelimizin gözüne yumruk atıyor. Biz hastayı aldığımızda hastaya 20 sene önce kornea nakli yapılmış. Kornea dokusu ile nakil yapılan doku arasında bir yırtık söz konusuydu. Gerekli tedavileri yaptık. Ancak ikinci bir ameliyat gerekebilir ve görme yetisini kaybedebilir. Böyle durumlarda sözlü şiddete daha çok maruz kalıyoruz" dedi.