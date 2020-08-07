Cansu Dere ve Caner Cindoruk aynı projede yer alacak mı? Cansu dere ve Caner Cindoruk yeni sezonda Kanal D'de mi? Dizisinin konusu ne?

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu Cansu Dere ve Caner Cindoruk aynı projede yer alacak. Evli çifti canlandıran ikilinin uyumlu olup olmayacağı hayranları tarafından merak ediliyor.

YENİ DİZİNİN KONUSU NE?

Başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin olduğu Kanal D' de yayınlanacak dizide, ikili evli çifti canlandıracak. Dizi hakkında detaylar ekip tarafından sızdırılmıyor. Merakla beklenen ikili hakkında sosyal medya çalkalanıyor.

CANSU DERE HANGİ DİZİLERDE YER ALDI?

-Şahsiyet

-Anne

-Muhteşem Yüzyıl

-Ezel

-Sıla

-Güz Yangını

-Metro Palas

CANER CİNDORUK HANGİ DİZİLERDE YER ALDI?

-Zemheri

-Kadın

-Muhteşem Yüzyıl Kösem

-Yaprak Dökümü

-Aramızda Kalsın

-Hanımın Çiftliği