Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle izolasyon kurallarına uyan ünlü isimlerden biri de Metin Hara. Bu süreçte takipçilerine sık sık "Evde kal" mesajı veren Hara, son olarak yayınladığı esprili video ile adından söz ettirdi.

"HOGWART'LISIN DEDİLER, KIZ VERMEDİLER"

Metin Hara, Instagram hesabından yaptığı yayında, dünyaca ünlü 'Harry Potter' filmindeki gibi süpürgeye bindi. Filmin kahramanları ile kamyon arkası sözlerini birleştiren yazar, "Hogwarts'lısın dediler, kız vermediler" ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİLERİ ADRİANA LİMA ESPRİLERİ YAPMAYA BAŞLADI

Hara'nın takipçileri; "Adriana ile bu yüzden mi evlenemedin?", "Adriana nerede?", "Karantinada kıymetini anlamış olabilir", "Hiç hal-hatır sordun mu?" diye esprilere başladı.

Süpürgenin üzerine oturarak uçuyormuş gibi yapan Hara, "Kamyon arkası sözlerini 'Harry Potter' filminin karakterlerine uygulayın" diyerek paylaşımına şu ifadeleri ekledi:

"-Hogwartslısın dediler kız vermediler.

-Dumbledore bile ayağıma gelecekse sen neyin tribindesin.

-Harry'nin bahtı kara Hermoine'nin gönlü yara...

-Snape'de sollardı...

-Yaklaşma muggle olursun, geçme pişman olursun.

-Sen Gryffindor'a doğan güneş, ben yollarda çilekeş"

SESSİZ KALMAYI TERCİH ETTİ

Adriana Lima esprileri karşısında ne diyeceğini şaşıran Metin Hara, sessiz kalmayı tercih etti.