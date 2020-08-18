Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye imza atan yıldız futbolcu Caner Erkin, önceki gün eşi Şükran Ovalı ve kızı Mihran Ela ile tatile çıktı. Milli futbolcu denize girerken Ovalı arkadaşlarının bebeğini kucağına alıp sevdiği görüldü. Çift daha sonra kızlarını da alıp şezlonglarına geçti.

Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti kısa aradan faydalanıp günübirlik tatile çıktı. Bol bol güneşlenen çift, kızları Mihran Ela ile keyifli anlar geçirdi.

KIZININ DÖVMESİNİ YAPTIRDI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin, koluna 2018 yılının Ağustos ayında dünyaya gelen kızı Mihran Ela'nın dövmesini yaptırdı.