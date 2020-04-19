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Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek

Lige ara verilmesinin ardından takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, üçlü bir transfer operasyonuna girmek üzere. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin'i transfer ederse, Galatasaray Hasan Ali Kaldırım için harekete geçecek.

19.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:48

Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun transfer çalışmaları da hız kazandı. Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin için ısrarı ise sürüyor.

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Sarı-lacivertli takım, milli futbolcunun siyah-beyazlı kulüple yapacağı yeni sözleşme görüşmelerinin sonucunu bekliyor. Buna karşın Caner Erkin transferi için uğraşan Fenerbahçe'yi şoke edecek bir gelişme yaşanabilir.

Takvim'de yer alan habere göre transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sarı-lacivertlilerin deneyimli sol beki Hasan Ali Kaldırım için harekete geçmeye hazırlanıyor. Galatasaray yönetiminin henüz Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan milli futbolcuya kancayı attığı ve teknik direktör Fatih Terim'in de Hasan Ali'yi çok istediği belirtildi.

CANER FENERBAHÇE'YE GELİRSE, HASAN ALİ G.SARAY'A GİDECEK

Tecrübeli yıldızın Caner'in alınması halinde takımdan ayrılmak isteyeceği de ifade edildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş üçgeninde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.