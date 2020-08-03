Caner Erkin'den transfer sorusuna yanıt: Şu anda serbestim, bekliyorum hala

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin'in geleceği merakla bekleniyor. Siyah-beyazlı takımın yeni sözleşme teklif ettiği Caner Erkin için Fenerbahçe ve Galatasaray da girişimde bulundu.

31 yaşındaki milli futbolcunun, yeni sezon öncesi hangi takıma transfer olacağı gündemdeki yerini korurken, Caner Erkin'den açıklama geldi. Eşi Şükran Ovalı ile birlikte tatil yapan Caner Erkin, magazin basınına konuştu. Uçankuş'a konuşan Caner Erkin, transfer konusunda henüz net bir gelişme olmadığını söyledi.

"BURALARDA GEZİYORUM İŞTE"

Caner Erkin, "Gelecek sezon hangi takımda oynayacaksın?" sorusuna "Ben bekliyorum hala. Şu anda serbestim. Buralarda geziyorum işte" diye yanıt verdi.

Başarılı futbolcu ayrıca "İnşallah pandemi dönemi bir önce sona erer. Bütün sektörler ve insanlar hayatlarına güzel şekilde devam eder." açıklamasını yaptı.