Can Dostlar filmi konusu nedir? Can Dostlar oyuncuları ve Can Dostlar özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Can Dostlar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Can Dostlar filmini izleyecek olanların merak ettiği Can Dostlar konusu nedir, Can Dostlar oyuncuları kimler ve Can Dostlar özeti gibi konuları inceliyoruz.

CAN DOSTLAR OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Tuğçe Soysop

Oyuncular: Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2019 (103 dk)

Vizyon Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma

Senaryo: Murat Kepez, Uğur Güvercin

CAN DOSTLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Can Dostlar filmi, parklarını Kötü Kazım'ın elinden almak için bir araya gelen mahalleli bir grup çocuğun hikâyesini anlatıyor.

Sürekli telefonlarıyla oynayan çocuklar artık sokakta oynamayı unutmuş gibidirler. Mahalleye yeni gelenlerin de ısrarıyla, çocuklar bu gidişata son vermek için yeniden parkta oynamaya karar verir. Ama bir sorun vardır: Parkın bitişiğindeki evde oturan Kötü Kazım. Parka gelen herkesi korkutan Kötü Kazım'ın kimsenin bilmediği sırrı nedir? Çocuklar bir olup parkı Kazım'dan geri alabilecek midir?

Filmin yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop oturuyor. Senaryo ekibinde Murat Kepez, Uğur Güvercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagihan Cemcir, Onur Ümit, Öner Ateş ve Pelin Serin'in yer aldığı filmin kadrosunda Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç, Taha Sönmezışık, Zeynep Ilgın Çelik gibi isimler bulunuyor. Tuğçe Soysop ekibin diğer filmi olan 'Bizim Köyün Şarkısı' filminin de yönetmenliğini üstlenmişti.