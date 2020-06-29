'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
ÇANKIRI'da oturan Gülşen Hayta (46), tıp fakültesi okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği 15 bin TL'yi, çalınma ihtimaline karşı kuzine sobaya sakladı.
ÇANKIRI'da oturan Gülşen Hayta (46), tıp fakültesi okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği 15 bin TL'yi, çalınma ihtimaline karşı kuzine sobaya sakladı. Hayta, ısınmak için sobayı yakınca tüm birikimi kül oldu.
Kent merkezinde İncili Çeşme Mahallesi Tosya Caddesi üzerinde gecekonduda engelli annesi Hamide Hayta (84) ile birlikte oturan ve yıllar önce eşinden ayrılan 1 çocuk annesi Gülşen Hayta, biriktirdiği 15 bin TL'yi, yaz sıcağında yakmadığı kuzine sobasına sakladı. Hayta, geçen hafta annesi Hamide Hayta'nın üşüdüğünü söylemesi üzerine içinde para olduğunu unuttuğunu sobayı kömür atıp yaktı. Bir süre sonra kapağını açtığı sobadan hala duman yükseldiğini görünce kontrol eden Hayta, sakladığı paranın yandığını gördü. Hayta, daha güvenli olacağını düşünerek sobaya sakladığı paranın yanması üzerine büyük üzüntü yaşadı.