Çakallarla Dans 3 konusu nedir? Çakallarla Dans 3 oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 3 filmi nedir? Çakallarla Dans 3 filmi hakkında merak edilenler!

Türk komedi türü yapımlar arasında ilki çekildikten sonra izleyici tarafından çok beğenilen Çakallarla Dans filminin serisinin üçüncü filmi olan Çakallarla Dans 3 hakkında merak edilenleri izleyiciler için kaleme aldık. Güçlü oyuncu kadrosu ile izleyenleri kahkahaya boğan yerli yapım Çakallarla Dans 3 filmini konusu, künyesi ve oyuncu kadrosu ile ilgili bilgiler haberimizde.

ÇAKALLARLA DANS 3 KONUSU NEDİR?

Kayınço Gökhan, Del Piero Hikmet, Köfte Necmi ve Muhasebeci Servet ikinci filmde yaşadıkları deney kobaylığı tecrübesinden sonra hayatlarına "denetimli serbestlik" koşulu ile devam etmektedirler. Bu arada içinde yaşadıkları topluma ayak uydurmak için 'grup terapisine' giderler. Del Piero Hikmet, bir gün vapura bindiğinde hayatında belki de gördüğü en güzel kadın olan Mihriban ile karşılaşır. Hikmet hayatının kırılma anı olduğundan habersiz Mihriban'dan çok etkilenir. Üstelik Mihriban dilsizdir! "Yani kızın ağzı var, dili yoktur". İki aşık her geçen gün kalp gözü ile anlaşır ve birbirlerine kayıtsızca aşık olur. Ömründe ilk kez bir kadının elini tuttuktan sonra Hikmet Mihriban ile evlenmeye kararlıdır. Fakat kızın annesi Cemile'nin, Hikmet'ten tek bir ricası olur: Kızının yeniden "Anne!" dediğini duymak Cemile'nin ölmeden önceki tek isteğidir. Öte yandan ameliyat için gereken para oldukça yüklü bir meblağdır ve 'çakallıktan' uzak durarak elde edilmesi çok da kolay değildir. Fakat bu kadar büyük bir iyilik için yapılacak çakallık, gerçekten 'çakallıktan' sayılır mı?

ÇAKALLARLA DANS

ÇAKALLARLA DANS 3 KÜNYESİ

Yönetmen: Murat Şeker

Tür: Komedi, Macera

Yapım Yılı: 2014

Vizyon Tarihi: 5 Aralık 2014 Cuma

Senaryo: Murat Şeker, Ali Tanrıverdi

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

ÇAKALLARLA DANS OYUNCULARI KİMLER?

Şevket Çoruh

Murat Akkoyunlu

Timur Acar

İlker Ayrık

Derya Şensoy