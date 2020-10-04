Cahit Sıtkı Tarancı kimdir? Cahit Sıtkı Tarancı kaç yaşında öldü? Cahit Sıtkı Tarancı şiirleri şiirleri, sözleri | Cahit Sıtkı Tarancı 110 yaşında!

Usta Şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın 109. doğum günü! Tarancı, ilk eserlerini lise döneminde verdi ve arkadaşı Peyami Safa sayesinde de halk tarafından tanındı. Peyami Safa hayatı, şiirleri ve sözleri ile büyük bir kitleye hitap etti. Peki, Peyami Safa kimdir, kaç yaşında öldü?

Özellikle 35 Yaş şiiri ile beğeni toplayan Cahit Sıtkı Tarancı, Desem ki eseriyle de popülerliğini arttırdı. Güçlü kaleme sahip Cahit Sıtkı Tarancı hayatı merak ediliyor.

CAHİT SITKI TARANCI KİMDİR?

Cahit Sıtkı Tarancı (4 Ekim 1910, Diyarbakır - 13 Ekim 1956, Viyana), Türk şair, yazar.

4 Ekim 1910'da Diyarbakır'da dünyaya geldi. Babası, Diyarbakır'da ticaret ve ziraatle uğraşan köklü Pirinçcizadeler ailesinden Bekir Sıtkı Bey; annesi, babasının amca kızı Arife Hanım'dır. Ailesi, ona "Hüseyin Cahit" ismini verdi. Akrabaları "Pirinçcioğlu" soyadını aldığı halde Soyadı Kanunu çıktığı yıl pirinç ekiminden çok zarara uğrayan babası Bekir Sıtkı Bey, bu duruma kızarak "çiftçi" anlamına gelen "Tarancı" soyadını almıştır.

Diyarbakır'da başladığı ilk eğitimin ardından aile geleneğinden ötürü orta öğrenim için Kadıköy Fransız Saint Joseph Lisesi'ne gönderildi. Lise öğrenimi için 1931 yılında Galatasaray Lisesi'ne geçti. Fransızcayı çok iyi öğrenerek Baudelaire, Rimbaud, Mallarme'yi özümsedi. Şiir yazmaya lise yıllarında başladı. İlk şiirleri Galatasaray Lisesi'nin "Akademi" isimli dergisinde ve Servet-i Fünun dergisinde yayımlandı. Ömür boyu yakın dost olacak Ziya Osman ile 1928-1929 yılında okulda tanıştı.

1931'de girdiği Mülkiye Mektebi'nden ikinci senenin sonunda atılınca Yüksek Ticaret Okulu'na girdi ancak memuriyet sınavını kazanıp Sümerbank'ta çalışmaya başladıktan sonra bu okuldan da ayrılmak zorunda kaldı. "Ömrümde Sükût" adlı ilk şiir kitabı henüz Mülkiye Mektebi'nde iken yayımlandı. Kendisini kamuoyuna tanıtan isim ise Cumhuriyet'deki üç yazısıyla Peyami Safa'ydı (1932).

Karabük'e atanması üzerine Sümerbank'ta başladığı memuriyetten ayrıldı; çalışma hayatını öykülerini yayımlamakta olduğu Cumhuriyet gazetesinde sürdürdü.

Cumhuriyet gazetesi sahipleri Nadir Nadi ile Doğan Nadi'nin desteği ile [Üniversite yüksek öğrenimini] tamamlamak üzere Paris'e gitti. 1938-1940 yılları arasında Sciences Politiques'e devam etti. Paris'teyken Paris Radyosu'nda Türkçe yayınlar spikerliği yaptı; bir yandan da gazeteye öyküler göndermeye devam etti. Paris'teki öğrenciliği sırasında Oktay Rıfat ile tanıştı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman uçakları 1940 yılında Paris'i bombalamaya başlayınca öğrenimini tamamlayamadı; bisiklet ile kaçarak Lyon ve Cenevre yoluyla Türkiye'ye geri döndü.[5] Askerliğini 1941-1943 yıllarında Ege'nin küçük kentlerinde yaptı. Ünlü "Haydi Abbas" şiiri, askerlik döneminin bir ürünüdür.

CAHİT SITKI TARANCI MÜZESİ

O yıllarda ailesi artık İstanbul'a yerleşmişti; bir süre babasının Eminönü'deki ticarethanesinde çalıştı ancak içki sorunları yüzünden babası ile arası açılınca Ankara'ya gitti. Sırasıyla Anadolu Ajansı'nda, Toprak Mahsulleri Ofisi'nde ve Çalışma Bakanlığı'nda tercüman olarak çalıştı. "Otuz Beş Yaş" şiiri ile 1946'da CHP Şiir Ödülü'nde birincilik aldı ve yurt çapında tanınan bir şair oldu. Çalışma Bakanlığı'ndaki görevi sırasında tanıştığı Cavidan Tınaz ile 4 Temmuz 1951'de evlendi. Evlendikten sonra yazdığı şiirlerini "Düşten Güzel" adlı kitapta topladı.

CAHİT SITKI TARANCI KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

1953 yılında geçirdiği bir krizden sonra felç oldu. Yatağa bağlı ve yarı bilinçli durumda olan şair; İstanbul ve Ankara'da çeşitli hastanelerde tedavi gördü; bir yıl kadar Diyarbakır'daki baba-evinde bakıldı. 1956 yılında tedavi ettirilmek üzere devlet tarafından Avrupa'ya götürüldü; zatülcenp hastalığına yakalanarak 13 Ekim 1956'da Viyana'da vefat etti.Cenazesi Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Arkadaşı Ziya Osman'a yazdığı mektuplar 1957'de "Ziya'ya Mektuplar" adıyla yayımlandı. Kitaplarına almadığı şiirlerle şiir çevirileri ve kendisi için yazılanlar "Sonrası" adlı kitapta toplanarak 1957'de yayımlandı.

Aile bireylerine ve özellikle kız kardeşi Nihal'e (Nihal Erkmenoğlu) yazdığı mektupların bir kısmı Prof. Dr. İnci Enginün'ün derlemesiyle "Evime ve Nihal'e Mektuplar" başlığıyla 1989 yılında Türk Dil Kurumu tarafından yayımlandı. (2016 yılında da Can Yayınları tarafından.)

Ailesinin Diyarbakır'daki evi 1973 yılında "Cahit Sıtkı Müze Evi" olarak ziyarete açıldı.

Öyküleri, "Cahit Sıtkı Tarancı Hikâyeciliği ve Hikâyeleri" adıyla Selahattin Önerli tarafından 1976'da kitaplaştı.

Şairi anlatan kapsamlı bir araştırma, Prof. Dr. Ramazan Korkmaz tarafından 2002 yılında İkaros'un Yeni Yüzü – Cahit Sıtkı" adıyla yayımlanmıştır.

Şiir yazmaya lise yıllarında başlayan Cahit Sıtkı'nın Fransız okullarında okumuş olmasının etkisiyle ilk şiirlerinde Fransız şairlerin üsluplarıyla benzerlikler görüldü...

Kimileri 'Muhit' ve 'Servet-i Fünun/Uyanış' dergilerinde yayımlanan ilk şiirlerini 1933 yılında yayımlanan "Ömrümde Sükut" adlı kitapta topladı. Otuz Beş Yaş şiirinin, 1946'da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği, yarışmada birincilik kazanmasıyla ününü pekiştirdi ve Cumhuriyet Dönemi'nin önemli şairleri arasına girdi.

Sanat için sanat ilkesine bağlı kaldı. Ona göre şiir, kelimelerle güzel şekiller kurma sanatıdır. Vezin ve kafiyeden kopmamış; ama ölçülü veya serbest, her türlü şiirin güzel olabileceği inancını taşımıştır. Açık ve sade bir üslubu vardır. Çoğu gerçeğe bağlı olan mecazları, derin, karışık ve şaşırtıcı değildir. Uzak çağrışımlara ve hayal oyunlarına pek itibar etmemiştir. Zaman zaman bazı imaj ve sembollere başvurmuştur.

CAHİT SITKI TARANCI ESERLERİ

Ömrümde Sükut (1933)

Otuz Beş Yaş (1946)

Düşten Güzel (1953)

Sonrası (1957)

Mektupları

Ziya'ya Mektuplar (Ölümünden sonra 1957. Ziya Osman Saba'ya mektupları)

"Evime ve Nihal'e Mektuplar" (Ölümünden sonra 1989 ve 2016. Ailesine ve özellikle kız kardeşi Nihal'e yazdığı mektupları)

Öykü kitapları

Gün Eksilmesin Penceremden (Ölümünden sonra derlendi)

CAHİT SITKI TARANCI ŞİİRLERİ

Cahit Sıtkı'nın en bilindik şiirleri aşağıda bulunmaktadır. Daha fazla şiirini okumak için buraya tıklayınız.

Otuz Beş Yaş

Desem Ki

Abbas

Anne Ne Yaptın ?02.05.2001

Ben Ölecek Adam Değilim

Akşam Vakti

Bir Umut

Memleket İsterim

Aşk Masalı

Gün Eksilmesin Penceremden