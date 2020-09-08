Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de 2019/20 sezonunun en iyi 11'ine seçildi

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen Premier Lig'de 2019/20 sezonunun en iyi ilk 11'i açıklandı.

Leicester City'de savunmada görev yapan ve performansıyla yükselişe geçen 24 yaşındaki milli oyuncu Çağlar Söyüncü de büyük bir başarıya imza attı. Çağlar, Premier Lig'in en iyi ilk 11'inde yer aldı.

Çağlar'ın da bulunduğu Premier Lig'de sezonun en iyi 11'i şu şekilde oluştu:

Kaleci: Nick Pope (Burnley)

Defans: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil Van Dijk (Liverpool), Andrew Robertson (Liverpool)

Orta saha: Jordan Henderson (Liverpool), Kevin de Bruyne (Liverpool), David Silva (Manchester City)

Forvet: Sadio Mane (Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Jamie Vardy (Leicester City)

YILIN FUTBOLCUSU DE BRUYNE

Manchester City forması giyen Kevin de Bruyne sezonun en iyi oyuncusu seçilirken, Liverpool'lu Trent Alexander-Arnold en iyi genç oyuncu oldu.