Çağlar Söyüncü hangi takımlarda oynadı? Çağlar Söyüncü kimdir? Çağlar Söyüncü Barcelona'ya mı transfer oluyor?

23 Mayıs 1996'da doğumlu yıldız futbolcu, İzmir'de dünyaya gelmiştir. Şu anda İngiliz takımı Leicester City'nin formasını giyen oyuncu, Barcelona'ya transfer haberi ile gündemde.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

1.87 boyunda ve 22 yaşında İzmirli milli takım oyuncusudur. Fatih Terim'in milli takım seçmesi ile oynadığı Menemen Belediyespor'da dikkatleri çekmeyibaşarmıştır. Disiplini ve golleri ile birçok takımın dikkatini çeken futbolcu, Barcelona'nın gündeminde olduğu haberleri ile merak konusu olmuştur.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola 2011 yılında Menemen Belediyespor altyapısında başladı, bir yıl sonra Bucaspor'a geçti. 2 yıl burada futbol eğitimi gördükten sonra 2014'te Altınordu'ya geldi. Aktif futbol yaşantısını Altınordu takımında sürdüren Çağlar Söyüncü özellikle Fatih Terim'in A Milli Takım aday kadrosuna çağırması ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Şu aralar İngiliz takımı Leicester City forması ile fırtınalar elestirmektedir.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ BARCELONA'YA TRANSFER OLACAK MI?

NTV Spor'un haberine göre; Bu sezon Leicester City'de gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu, Barcelona tarafından yakın takipte. Çağlar Söyüncü ile imza karşılığında 40 milyon Euro'yu gözden çıkaran Barcelona, Çağlar Söyüncü'den oldukça umutlu.