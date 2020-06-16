Buz Depremi film konusu nedir? Buz Depremi film oyuncuları kimler?

BUZ DEPREMİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bilim insanları Alaska toprakları üzerinde yaptıkları çalışmalarda, korkunç bir gerçekle yüzleşirler. Korkunç deprem gerçeği, tüm insanların hayatını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bölgeye gelen bir grup araştırmacı sese bile duyarlı olan fayları araştırmak ve gereken önlemleri almak için harekete geçerler.

BUZ DEPREMİ FİLM KÜNYESİ NEDİR?

Tür: Bilim Kurgu

Yönetmen: Paul Ziller

Senarist: Paul Ziller , David Ray

Yapımı: 2010 - ABD

BUZ DEPREMİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Ice Quake(Buz Depremi),David Ray tarafından yazılan ve Paul Ziller tarafından yönetilen ve bugün saat 23:45'te Show Tv'de gösterilecek olan 2010 televizyon aksiyon filmi. Brendan Fehr, Holly Dignard, Jodelle Ferland, Ryan Grantham ve Rob LaBelle'yi canlandırıyor