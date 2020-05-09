Büyük Baskın filmi konusu nedir? Büyük Baskın oyuncuları ve Büyük Baskın özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Büyük Baskın filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Büyük Baskın filmini izleyecek olanların merak ettiği Büyük Baskın konusu nedir, Büyük Baskın oyuncuları kimler ve Büyük Baskın özeti gibi konuları inceliyoruz.

BÜYÜK BASKIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, 2. Dünya savaşının sonlarına doğru, Teğmen Henry Mucci kumandasındaki 6. bölüğün bütün olanaksızlıklara meydan okuyarak başarılması neredeyse imkânsız olan kurtarma görevinin başarılış öyküsünü seyirciye sunuyor. 6. bölüğün askerleri, düşmana esir düşmüş 500 Amerikan askerini, düşman sınırlarından 30 mil içeri girip, kötülüğü ile ün salmış kamptan hayatlarını hiçe sayarak kurtarıyorlar.

BÜYÜK BASKIN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: John Dahl

Oyuncular: Benjamin Bratt, James Franco, Robert Mammone, Max Martini, James Carpinello

Tür: Aksiyon, Drama

Yapım Yılı: 2005 (132 dk)

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2007 Cuma

Senaryo: William B. Breuer, Hampton Sides