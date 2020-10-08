Burun ameliyatı nasıl yapılır? Burun ameliyatı sonrası ödem ne kadar kalır? Burun ameliyatı sonrası ödem?

İnsanların yüzlerindeki beğenmediler, hoşnut olmadıkları bölgeleri değiştirme arzusu yüzyıllardır var olan bir şey. Bu değişim isteğinin en yoğun olduğu bölge yüz özellikle de burundur. Burun, insanın yüzünün çehresini çok çabuk değiştiren bir organ olarak karşımıza çıkıyor. Herkesin hayali minik bir buruna sahip olmaktır. Buna sahip olmak o kadar da zor değil ancak zahmetli olduğunu da kabul etmek gerekir.

BURUN AMELİYATI NEDİR?

Yüzde memnun olmaması takdirde buruna yapılan cerrahi anlamda her türlü müdahaleye burun ameliyatı denir. Bu ameliyatlar sağlık için yapıldığı gibi estetik açıdan da sıklıkla yapılıyor. Maliyeti diğer estetik ameliyat türlerine göre daha uygun sayılabilecek bu ameliyat özellikle genç kızla içine sıklıkla söz konusu olan ve tercih edilmek istenen bir ameliyat.

RİNOPLASTİ NEDİR?

Rinoplasti, burnu yeniden şekillendirme; yapılandırma ameliyatıdır. Amaç burnu fonksiyonel ve estetik açıdan daha iyi hale getirmektir. Tıp dilinde rinoplasti estetik burun ameliyatı anlamına gelir. Burun iskeleti ve yumuşak dokularının yeniden şekillenerek yüze göre uyumlu ve orantılı bir hale getirilmesi ameliyatıdır. Özellikle kişinin yüzüne göre planlanması gereken ve kemik, kıkırdak, yumuşak dokular ve cilde şekil verilen bir ameliyattır. Son yıllarda aşırı kıkırdak ve kemik çıkarımı yapılan eski yöntemler bırakılmış ve "yapısal rinoplasti" konsepti hakim olmuştur. Burun estetiği ile burun cerrahisi konusunda eğitim alan kulak burun boğaz uzmanları ve plastik cerrahlar ilgilenmektedir. Ameliyatın hem estetik hem de burun içi septumunun düzeltilmesini de içeren şekline septorinoplasti denir.

Burun estetiği ameliyatları sırasında ultrasonik dalgalar aracılığı ile kemik kesme ve şekillendirme işlemlerinin yapıldığı yönteme ultrasonik rinoplasti denilmektedir. Bu yöntem sırasında burun içi kemikler kontrollü ve milimetrik hassasiyette kesildiğinden ameliyat sonrası iyileşme süreci hızlanmaktadır.

SEPTOPLASTİ NEDİR?

Septoplasti, burun bölmesinin düzeltilmesini ya da güçlendirilmesini sağlayan bir ameliyattır. Deviate olmuş nazal septuma müdahale edilerek rahat nefes alınmasını engelleyen kıkırdak ve kemikler çıkarılır; çoğunlukla deviasyon ameliyatı olarak anılmaktadır. Güçlendirme ihtiyacında ise rinoplasti yöntemiyle kemik, kıkırdak ve yumuşak dokular şekillendirilir.