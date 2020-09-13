Bursaspor - Adana Demirspor maç sonucu | Bursaspor - Adana Demirspor gollerini kim attı?

TFF 1. Lig'ilk haftasında karşı karşıya gelen Bursaspor, geçen sezon Süper Lig'e yükselme şansını son anda kaçıran Adana Demirspor'u konuk ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maç TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Bursaspor ilk 11

Mehmet, İsmail, Cüneyt, Emirhan, Ramazan, Burak Kapacak, Ozan İsmail, Özer, Ali, Sedat, Burak

AdanaDemirspor ilk 11

Zubas, Tayyip Talha, Rassoul, Anıl, Tarık, Traore, Hasan, Mehmet, Pa Dibba, Mehmet Akyüz, Sedat

BURSASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇ SONUCU | BURSASPOR ADANA DEMİRSPOR GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta ilk gol Bursaspor tarafından kaydedildi. Ali Akman'ın 8. dakikada attığı gol ile öne geçen Bursaspor, ikinci yarıda aynı performansı sergileyemedi. İkinci yarıda 3 gol kaydeden Adana Demirspor'un gollerini Mehmet Akyüz ve Hasan Kılıç attı.

BURSASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

TFF 1. Lig maçları, TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Bursaspor - Adana Demirspor maçı naklen yayınlandı.