Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da yıllar sonra görülen su samuru doğal hayatın normale dönmesinin bir göstergesi olarak sevindirirken bir dişi kırık olan ve arka ayaklarının tutmayan hayvan bir süre sonra hayatını kaybetti.
14.07.2020 09:28 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:52
Bursa'nın İznik ilçesinde yıllar sonra görünen su samuru sevindirirken, yaralı olması yürekleri burktu. Tabiatın normal dengesine yavaş yavaş geri dönmesi bölge sakinlerini sevindirirken, kırık bir dişi ve tutmayan arka ayaklarıyla su samuru görüntülendi.
HAYATINI KAYBETTİ
Çakırca Karasu deresinde oldukça az suyun içerisinde vatandaşlar tarafından görüntülenen su samurunu bu hale vatandaşların getirebileceği düşünülüyor. Vücudunda darp izleri de bulanan su samuru için vatandaşlar harekete geçti. Jandarma ile irtibata geçen vatandaşlar, kısa süre sonra su samurunun hayatını kaybettiğini ifade etti.