Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada bir polis memurunun şehit olması, iki kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

Olay sonrası gözaltına alınan 10 kişinin, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisi savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Diğer zanlılardan 5'i mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D. (22), T.A. (40) ve E.U. (30) ise tutuklandı.