Burcu Gönder kimdir? Ne zaman doğdu, nereli ve kaç yaşında?

Burcu Gönder 7 Şubat 1983 İstanbul doğumlu Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. İlk asıl çıkışını Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programında ekran karşısına oynayarak yapmıştır ve burada tanınmıştır.

BURCU GÖNDER KİMDİR?

Burcu Gönder 7 Şubat 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesine giren Burcu Gönder; İstanbul Üniversitesi öğrenci Kültür Merkezi tiyatro grubuna katılmıştır. Bu grupta iki sene eğitim aldıktan sonra 2003 yılında Ayışığı Sanat Evi Tiyatro kursuna katılmış ve Tuncer Cücenoğlu'nun Çıkmaz Sokak oyununda rol almıştır. Bunun yanında televizyonda yayınlanan "Altın Çocuk" ve "Sihirli Oda" adlı çocuk filmlerinde rol aldı.

Burcu Gönder 2004 senesinde Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) atölye oyuncuları arasına katılmıştır ve 2007 yılında Senaristliğini yaptığı Yılmaz Erdoğan'ın Bir Demet Tiyatro adlı dizisinde rol almıştır. Halen BKM oyuncuları ile beraber BKM mutfakta skeç tiyatrosu yapmaktadır.

19 Kasım 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan ve Çok Güzel Hareketler Bunlar'da oynayan Bülent Emrah Parlak ile evlendi. Lisa adında bir kızı bulunan Burcu Gönder şimdilerde herhangi bir yapımda rol almıyor. Ama en kısa zamanda kendisine teklif gelebileceği konuşuluyor.

Burcu Gönder ne zaman doğdu: 7 Şubat 1983

Burcu Gönder kaç yaşında: 37 yaşında

Burcu Gönder nereli: İstanbul

Burcu Gönder burcu nedir: Kova

Burcu Gönder boyu kaç cm'dir: 1.70 metre

Burcu Gönder kilosu kaçtır: 56 kg

BURCU GÖNDER'İN ROL ALDIĞI TÜM YAPIMLAR NELERDİR?

Burcu Gönder'in kronolojik sıraya göre oynadığı tiyatro, dizi ve sinema filmleri aşağıdaki gibidir.

2003 | Çıkmaz Sokak - Ayışığı Sanat Evi Tiyatro Grubu (Tiyatro oyunu)

2006 | Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

2008 - 2010 | Çok Güzel Hareketler Bunlar (Burcu) (TV Dizisi)

2009 | Neşeli Hayat (Lokman'ın Sevgilisi) (Sinema Filmi)

2011 | Aşağı Yukarı Yemişliler (Handan) (TV Dizisi)

2012 | Hükümet Kadın (Güle) (Sinema Filmi)

2013 | Hükümet Kadın 2 (Güle) (Sinema Filmi)

2014 | Analı Oğullu (Gözde) (TV Dizisi)

2015 | Eğlendirme Dairesi (TV Dizisi)

2018 | Eski Köye Yeni Adet (Sinema Filmi)

2018 | Ağlama Anne (Aydan) (TV Dizisi)

BURCU GÖNDER NEDEN GÜNDEMDE?

Burcu Gönder ve eşi Bülent Emrah Parlak'ın boşanma haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu bağlamda Burcu Gönder ve Emrah Parlak'ın biyografileri merak söz konusu olmuştu.