Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı

Lille, hazırlık maçında Belçika ekibi Royal Excel Mouscron'a 1-0 mağlup olurken Burak Yılmaz yeni takımının formasını ilk kez giydi. Deneyimli golcü, 69. dakikada oyuna dahil edildi. Karşılaşmada milli oyuncularımızdan Yusuf Yazıcı da forma giyerken Zeki Çelik maç kadrosunda yer almadı. Belçika ekibinin tek golü 11. dakikada Beni Badibanga'dan geldi.

ALACAKLARINA KARŞILIK BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI

Beşiktaş yönetimi, 12 milyon TL alacağının 8 milyonunu bırakması karşılığında Burak Yılmaz'ın transferine onay vermiş ve yıldız futbolcu Fransa'dan gelen teklifi değerlendirmişti.

13 GOL-7 ASİST

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 25 maça çıkan Burak, rakip fileleri 13 kez havalandırdı ve 7 asist kaydetti.

BİR SONRAKİ MAÇ AZ ALKMAAR'A KARŞI

Hazırlık sürecini devam ettiren Lille, bir sonraki hazırlık maçında 8 Ağustos Cumartesi günü 16.30'da AZ Alkmaar ilke kozlarını paylaşacak.