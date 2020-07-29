Burak Yılmaz'ın Lille'e transferinin perde arkası ortaya çıktı: Milli futbolcu, geçen seneden beri sadece iki maaş aldı

Beşiktaş'tan ayrılıp Lille'in yolunu tutan Burak Yılmaz'ın transferi gündemden düşmek bilmedi. Deneyimli golcünün siyah beyazlılardan ayrılığının perde arkasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 36 yaşındaki milli futbolcunun Beşiktaş'ta geçen yıl Temmuz ayından bu yana sadece iki maaş aldığı öğrenilirken Burak'ın takım arkadaşlarını ücret krizinde ikna etmeye çalıştığı fakat yönetimden destek görmediği söylendi.

"ELNENY VE N'KOUDOU İÇİN TEK BAŞINA MÜCADELE ETTİ

Tecrübeli santrforun özellikle iki oyuncu karşısında ciddi şekilde çabaladığı iddia edildi. Burak, maaş alamadıkları gerekçesiyle idmana çıkmayan Elneny ve N'Koudou için tek başına mücadele etti.

Öte yandan takımın ağabeyi konumundaki Burak, yerli futbolcuları, "Sakin olun burası Beşiktaş. Kimsenin parası kalmaz. Bize de yakışan formanın hakkını vermek" diyerek motive etti.

YÖNETİM, BURAK İLE TEMAS KURMADI

Lille'den teklif gelince yönetim, Burak'la hiç temas kurmadı. Yıldız futbolcu en çok, kalıp kalmama konusunda kimsenin kendisiyle görüşmemesine kırıldı.

KENDİNİ YALNIZ HİSSETTİ

Transferden sorumlu isim Erdal Torunoğulları, Lille transferi sürecinde hiçbir görüşmede yer almadı. Burak Yılmaz, kendini çok yalnız hissetti.

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