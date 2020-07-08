Bulimia Nervoza nedir? Bulimia Nervoza belirtileri ve tedavi yöntemleri neler?

Bulimia Nervoza, genç kadınlarda, erkeklere oranla 10 kat daha fazla görülüyor. Belirtileri arasında ise yeme işlemi öncesi depresif ve endişeli olmak, tıkınırcasına yerken rahatlama ve kusma sonrası suçluluk hissidir. Anoreksiya Nervoza türü ile daha sık rastlanıyor. Bulimia nedir?

BULİMİA NEDİR?

Yeme bozuklukları genel tabiriyle; kilo vermek veya kilo almamak için anormal ve zararlı yeme alışkanlıklarına sahip olup, yemeklerle ilgili düşüncelerdeki bozukluklardır. Yani, aşırı yeme durumunda kişi kendini depresif, kötü hisseder.

BULİMİA NERVOZA NEDİR?

Bulimiya Nervoza veya bulimiya yeme bozukluğu türlerindendir. Bulimik atak sırasında normal insanlardan fazla yeme eğilimi vardır. Bu yeme işlemi genellikle yalnız kalındığında çok hızlışekilde gerçekleşir. Ardından bulimia rahatsızlığı bulanan kişi yenilenin kiloya çevirmemesi için; kusma, uygun olmayan bir şekilde laksatif, lavman, diüretik veya diğer ilaçların kullanımı, yoğun egzersiz gibi yollara başvurur.

BULİMİA NERVOZA BELİRTİLERİ NELER?

Kadınlarda, erkeklere oranla 10 kat daha fazla görülüyor. Bulimiklerde menstrüasyon düzensizliği, sıvı-elektrolit dengesizliği, kas zayıflığı, kabızlık, ödem, yorgunluk, böbrek fonksiyonlarında bozukluk, gastrit ve özefajit görülürken, birey kronik depresyondadır ve tekrarlayan anksiyete nöbetleri geçirebilir.

BULİMİA NERVOZA TEDAVİ YÖNTEMİ

Bulimiya tedavisi için iki temel yaklaşım vardır; farmakolojik tedavi (antidepresanlar) ve psikoterapi. Bulimiyalı hastaların beslenme tedavisi, anoreksiyalı hastalardaki yaklaşıma benzer olmakla birlikte, bulimik bireylerin yaşı genellikle daha büyük olduğundan bireysel eğitim ön plandadır. Eğer hasta, aile birlikte kalıyorsa beslenme eğitimi onları da kapsamalıdır. Hastanın vücut ağırlığı ve besinlere karşı tepkisi öğrenildikten sonra beslenme tedavisi diyetisyen tarafından düzenlenir.