Bülent Ersoy'un koronavirüs test sonucu negatif çıktı

"Diva" lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Show TV ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin programındaki görevinden ayrıldıktan sonra çeşitli internet haber sitelerinde yer alan "Bülent Ersoy koronavirüse yakalandı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Instagram hesabından yaptırdığı koronavirüs testinin sonuçlarını paylaşan ünlü sanatçı, sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

"BİR NEBZE AİLE TERBİYELERİ VARSA UTANIRLAR"

Bülent Ersoy, paylaşımında, "Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak ; aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine; gördüğüm lüzum üzerine sağlıklı,sarih ,net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 'Kuaförüm Sensin' adlı programdaki görevim 3 aylık bir mukavele ile sınırlı idi. Buyurun belgesi. Bu arada sağlığım hakkında da yapılan spekülasyonlara yine bu belge ile cevap veriyorum.Bu asılsız haberleri yapıp tüm efkar-ı umumiyeyi yanıltma pozisyonu sergileyen bu basın müntesibi arkadaşlarımız umarım bir nebze aile terbiyeleri varsa utanırlar." ifadelerini kullandı.