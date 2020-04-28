Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı

Uzun süredir beyin kanseri tedavisi gören modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti. Aynı gün hem annesini hem de en yakın dostunun acı haberini alan Bülent Ersoy ise Yerlitaş'ın ailesinden özel bir ricada bulundu.

İKİ CENAZEYE KATILMAK İÇİN CAMİİ ADRESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre: Modacı Nur Yerlitaş, Ulus Camii'nden kılınacak ikindi namazıyla Ulus Mezarlığı'na defnedilecekti. Fakat Bülent Ersoy, Yerlitaş'ın cenaze namazının da Zincirlikuyu Camii'nde kılınmasını istedi. Ersoy'un ricası aile tarafından kabul edildi. Böylece Ersoy, dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden annesi Necla Hanım ve yakın dostu Nur Yerlitaş'ın cenaze namazında bulunabilecek. Merhum Yerlitaş'ın cenaze namazı ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namazın ardından Ulus Mezarlığına defnedilecek. Ersoy'un annesinin naaşı ise aynı vakitte Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.

"NURLAR İÇİNDE UYU GÜZEL GÖZLÜM"

En yakın dostunun ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından Yerlitaş ile olan fotoğrafını paylaşarak şu duygusal mesajı yazdı: "Önce dostum, sonra modacım, canım Nur'um... Niye acele ettin bu kadar daha sırada ben vardım be arkadaşım... Sanatında ordinaryus profesör seviyesindeki bilgi birikimin ile mücehhez show dünyasının yaratıcı bir markasıydın sen... Ve ben 35 senedir seninle hep iftihar ettim ustalığından ötürü seninle Nur'um... Şimdi gözlerimde sicim gibi damla damla akan göz yaşlarımla bir hicaz şarkıyla uğurluyorum seni arkadaşım... 'Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına, ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına' ruhun şâd, mekanın cennet olsun. Nurlar içerisinde uyu yerinde inşallah güzel gözlüm... Oya'ya (Aydoğan) da selamımı söyle yakında görüşmek üzere bir taneciğim."