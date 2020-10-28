Bugün ne kandili var? Bugün hangi kandil kutlanıyor? 28 Ekim bugün kandil mi?

2020 yılı içerisinde Regaip, Miraç ve Beraat kandili idrak edildi. Yılın son kandil gecesi olan Mevlid Kandili'nin ise ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, bugün ne kandili var?

BUGÜN NE KANDİLİ VAR?

Müslümanlar için manevi önem taşıyan yılın son kandili için vaktin gelmesiyle beraber, 'Bugün kandil mi?' sorusunun yanıtına yönelik araştırmalar hız kazandı. Özellikle kandil mesajları alanlar ve gündemde yer alan kandil etkinlikleriyle beraber, bugünün ne kandili olduğunu öğrenmek isteyenler, büyük önem arz eden ve yurttaki camilerde ibadetlerle ihya edilen kandilin anlamını ve önemini öğrenmek istiyor. Peki, bugün ne kandili, bugün kandil mi?

2020 yılı içerisinde idrak edilecek kandillerden sonuncusu Mevlid Kandili'dir. Bugün Mevlid Kandili'dir.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

İslam dini Peygamberi Hz. Muhammed (sav)'ın doğduğu gün olan Mevlid Kandili, Veladet Kandili olarak da adlandırılır.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Rebiulevvel ayının Onikinci gecesine denk gelen Mevlid kandili, ilk kez hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlandı.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir ve Kur'an-ı Kerim'de geçmez. İslam'da Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi, Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırır. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2020?

Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid Kandili, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'ın doğumunu müjdeler. Kuranı kerimde yer almayan bugün 2020 yılında 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR? MEVLİD KANDİLİ NİÇİN KUTLANIR?

Mevlid; Peygamber Efendimizin doğumu olup, sözlükte "doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı" anlamına gelmektedir. Milattan sonra 571 yılında Nisan ayının 20.günü ve gecelerden pazartesi sabah imsak vakti doğmuştur. Ve bu olay Hicretten 53 yıl önceydi.

Her yıl Rebiülevvel ayının 12. gecesi olarak bilinen Mevlid Kandili olarak Tüm müslüman aleminde kutlanmaktadır. Fakat mezheplerdeki farklılıklardan dolayı Sünnilerde Rebiülevvel ayının 11.sini 12.sine bağlayangece kutlanırken, Şiilerde Rebiülevvel ayının 17. gününü Mevlid Günü ve 17'ye dönen geceyi Mevlid Gecesiolarak adlandırılmıştır.Bu iki mezhep arasındaki farka Vahdet haftası olarak da biliniyor.

PEYGAMBER EFENDİMİZ DOĞDUĞUNDA GERÇEKLEŞEN MUCİZELER NELERDİR?

* Hazreti Âmine'nin bildirdiğine göre kendisi, ne hamileliği ne de doğum esnasında hiçbir zahmet çekmemiş ve Resulullah, dünyaya gelirken doğu ile batı arasını aydınlatan bir nurun kendisinden çıktığını görmüştür. Peygamber temiz bir şekilde, ellerini yere dayayarak doğmuş ve başını semaya kaldırmıştır. (İbn-i Sa'd, I, 102, 150.)

* Kabenin bütün putları yüz üstü yere yıkılmıştır.

* O gece gök yüzünde büyük bir yıldız doğdu.Yahudi alimler Peygamberin o gece doğduğunu anladılar.

*İran başkadısı ve din adamı Mûbezân, rüyasında birtakım serkeş develerin bir sürü yürük atları önlerine katarak Dicle ırmağını geçtiklerini, İran topraklarına yayıldıklarını görmüştü.

* Acem kralı (İran bölgesi) Kisranın sarayının22 kulesinden 14 kulesi yıkılmıştır.(O zamanda dünyada iki tane büyük devlet vardı. Birisi kisra krallığı diğeri ise kayser krallığı yani bizans krallığıdır. Bu konuda bir hadis vardır. Bu iki krallığın yıkılacağı bir daha da kurulamayacağı belirtiliyor.)

*Kûfe ile Şam arasında taşsız bir çöl olan Semâve Vadisi'ni su basmıştır.

* Mecusilerin 1000 yıldır yanan ateşleri sönmüştür.

* Kutsal sayılan Save Gölünün suyu çekilip kurumuştur.

*İranlıların, tapınaklarında bin yıldan beri hiç sönmeden yanan ateşleri sönmüştür. (İbn-i Kesîr, el-Bidâye, II, 273.)

* 1000 yıldır akmayan Semave nehri (Şam tarafında) o gece akmaya başlamıştır.

* Şeytan ve cinler gökteki tahtlarında kovulmuştur.