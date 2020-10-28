Bugün hava nasıl olacak? 28 Ekim hava durumu, yağmur yağacak mı? İstanbul'da dolu yağacak mı, yağmur var mı?

Bugün hava nasıl olacak? 28 Ekim 2020 hava durumunu sizler için derledik. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin batı kesimlerinde yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde Ege Bölgesi'nde ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde yoğun sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları sebebiyle kurak dönem devam ediyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrediyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurdumuzun batı kesimlerinin 28.10.2020 Çarşamba öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın ülkemiz genelinde etkili olacağı beklenmektedir.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesinin kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de, perşembe günü Trakya ve Batı Akdeniz çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte batı bölgelerimizden başlayarak azalacağı ve yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak tahmin ve uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından takip edilmesi önem arz etmektedir.

28 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 21 derece olacak. En düşük ise 15 derece olacak. Yağmur yer yer gün içerisinde görülebilir, yoğun sis var.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU | MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin iç kısımlarında yağmur görünüyor.

Ege bölgesinde hava sıcaklığı gün içinde en düşük 13 derece en yüksek 24 derece olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar düne göre azalıyor. Yağmur görünmüyor, yer yer sis söz konusu.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz bölgesinde bulutlu. Hava sıcaklığının düne göre 1 2 derece düşüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu'da kurak dönem sürmeye devam ediyor, sıcaklık 26 - 30 dereceleri arasında değişiyor.

28 EKİM KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Batı Karadeniz Bölgesi'nde Kastamonu'ya kadar sis görülüyor. Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrediyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu'da öğle saatleri sıcak, geceler ise soğuk geçiyor. Kars gece 0 derece.