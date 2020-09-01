Brokoli çorbası tarifi | Brokoli salatası | Brokoli yemeği nasıl yapılır? Brokoli tarifleri

Sağlıklı beslenmeyi sevenler için nefis bir tarif olan brokoli çorbası tarifi ile hem ihtiyacınız olan vitaminleri alabilirsiniz hem de lezzetli bir çorba içebilirsiniz.

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ

Sağlıklı beslenme ve lezzeti bir arada bulabileceğiniz brokoli çorbası tarifi ile besleyici bir öğün yapabilirsiniz. Lahanagillerden olan brokoli hem salata hem de çorba olarak tüketilebilir. Çorbasında brokolinin yanı sıra patatesin, havucun da lezzeti oluyor. Ayrıca, süt kreması da ayrı bir lezzet katmaktadır.

BROKOLİ ÇORBASI MALZEMELERİ

1 paket brokoli / 500 gram

1 adet soğan

1 adet patates

1 adet havuç

Tuz

Karabiber

2 çorba kaşığı çedar peyniri

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı krema

BROKOLİ ÇORBASI YAPIMI

Brokoli çorbası yapımına soğanı kavurarak başlayalım.

Temizleyip yıkadığınız brokoliyi, küp küp doğradığınız patatesi, halka halka dilimlenmiş havucu soğanın üzerine ekleyelim.

Brokolilerin üzerini geçecek kadar su ekleyelim.

20 dakika pişirip blenderdan geçirelim.

Tercih ettiğiniz kadar krema ekleyelim ve rendelenmiş cheddar / çedar peyniri ile servis edelim.

Afiyet olsun.

Brokoli çorbası bol vitaminli ve lezzetli bir çorbadır.

BEBEK ÇORBALARI | BROKOLİ ÇORBASI BEBEK İÇİN

İlk 6 aydan sonra başlayan ek gıda serüvenine ekleyebileceğiniz sağlıklı brokoli çorbası ile bebeğinize sağlıklı bir sistem sağlayabilirsiniz.

Brokoli çorbası malzemeleri

1 demet brokoli

1/4 demet dereotu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 su bardağı tavuk suyu

1/2 adet soğan

1/2 su bardağı süt

Bebek için brokoli çorbası nasıl yapılır?

(NOT: 1 yaşından küçük bebekler için süt yerine su ilave etmelisiniz.)

Zeytinyağını ısıtalım ve küp küp doğranan soğanları kavuralım.

Brokoli ve tavuk suyunu ilave edelim.

Brokoliler yumuşayıncaya kadar pişirelim.

Dereotunu ilave edelim ve blenderdan geçirelim.

Blenderdan geçirilen çorbayı ince delikli süzgeçten süzelim.

Sütü yavaş yavaş ilave ederek, 2-3 dakika daha kaynatalım.

Bu süreden sonra ocaktan alabilirsiniz.

Afiyet olsun.

BROKOLİNİN FAYDALARI

Brokoli, kansere karşı koruyucu görev görür. Kanser oluşumunu tetikleyen serbest radikallerin hareket kabiliyetini zayıflatır.

Sindirimi güçlendirici etkiye sahiptir. Düzenli olarak kullanıldığı zaman brokoli, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Hazımsızlığın oluşmasını engeller.

Diş sağlığını korur, ağız içerisinde mikropların yayılmasını engeller.

Kemik sağlığının korunmasına yardım eder. Kemiklerin daha sağlıklı hale gelmesine yardımcı olur. Vücudun iskelet yapısının sağlıklı biçimde çalışmasını sağlar.

Kalp sağlığını korur. İçeriğinde bulunan maddeler sayesinde, kan dolaşımın daha sağlıklı olmasını sağlar. Kalbin çalışmasını düzene sokar. Sağlıklı bir kalp atışı için önemli görevler görür.

Anemiyi önleyicidir. Vücudun kan üretimine destek olur. Sağlıklı kan akışı için önemli rol oynar.

BROKOLİ NEYE İYİ GELİR?

Brokoli, başta sindirim sistemi olmak üzere vücudun hemen her alanında faydası olan bitkidir. Önemli etkileri olan bu bitkinin, düzenli kullanımı aşağıdaki rahatsızlıkların tedavi olmasına iyi gelir.

Kalbe İyi Gelir Şeker Oluşumunu Engeller

Brokolinin en önemli faydalarından birisi, kalp sağlığını koruyucu etkisinin olmasıdır. Kan inceltici yapısı vardır. Damarların içerisindeki kanın daha sağlıklı şekilde ilerlemesini sağlar.

Göze iyi gelir

Yaşa bağlı meydana gelen göz rahatsızlıklarının giderilmesinde önemli bir yeri olan brokoli, göz sağlığını korur. Görme bozuklukları başta olmak üzere, gözde meydana gelen diğer rahatsızlıkların giderilmesine yardımcıdır.

Cilde iyi gelir

Brokolinin faydalarından birisi de cilt yapısına katkı sağlamasıdır. Sürekli kullanımda cilt sağlığını korur. Cildin daha genç ve diri kalmasına yardım eder. Cilt kırışıklıklarına engel olur.

BROKOLİ NASIL TÜKETİLİR?

Brokoli tüketmeden önce bazı noktalara dikkat etmelisiniz. Brokoliyi hangi şekilde tüketirseniz tüketin, ilk olarak sirkeli suyun içerisinde 10 dakika kadar bekletmelisiniz. Brokoliyi çiğ olarak tüketebileceğiniz gibi pişirerek kullanabilirsiniz. Uzmanlar besin değerlerinin kaybedilmemesi için brokoliyi çiğ şekilde tüketmeyi önerirler. Salatalara ekleyerek, çiğ şekilde tüketebilirsiniz.

Dilerseniz brokoli çorbası yapmak için pişirebilirsiniz. Tüketilmemesi gereken kullanım şekli ise kızartma şeklinde getirilmesidir. Brokoli kızartıldığında, bütün besin değerlerini kaybeder. Hatta kızartma şeklinde geldiğinde, mideye zarar vermesi bile olasıdır.

BROKOLİ ZAYIFLATIR MI?

Brokoli, sindirim sağlığının daha iyi işlemesi için yardımcı besinler arasındadır. Boşaltım sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasını sağlar. Birçok uzmana göre brokoli, sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Sindirimin hızlı çalışmasına yardım eden brokoli, doğal bir zayıflatma sebzesidir. Haftada 3 kez, salatalarda veya başka şekillerde kullanımı, bir süre sonra kilo vermeye yardımcı olabilir.

BROKOLİ MEVSİMİ NE ZAMAN?

Brokoli genel olarak kış mevsiminde yetiştirilmektedir.

BROKOLİ KAÇ DAKİKA HAŞLANMALI?

Brokolinin vitaminlerinin kaçamaması için 10 dakika boyunca haşlanması yeterlidir.

BROKOLİ ÇORBASI KALORİ

Orta büyüklükteki 1 kase brokoli çorbası yaklaşık olarak 52 kaloriye denk gelmektedir.

BROKOLİ SALATASI

500 gram brokoli

4 adet salatalık turşusu

1 adet mısır konservesi / küçük boy

2 yemek kaşığı balsamik sirke

2 adet közlenmiş kırmızı biber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limon suyu

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

BROKOLİ SALATASI TARİFİ

Brokolinin yenecek kısmını güzelce ayıralım, yıkayalım ve kaynar suda 4 dakika kadar haşlayalım.

Haşlanan brokoliyi süzelim ve soğuk sudan geçirelim.

Brokolileri soğuması için bekletelim.

Biberleri közleyelim (hazır köz biber de kullanabilirsiniz.) Kabuklarını soyalım ve dilimleyip derin bir kaseye alalım.

Üstüne soğumuş brokolileri, mısırı, doğranmış turşuyu ve rendelenmiş sarımsağı ekleyip karıştıralım.

Yağ, balsamik sirke ve limon suyunu da ekledikten sonra güzelce harmanlayarak ve servis edelim.