Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı

Kendisi için en değerli şeyin kalçaları olduğunu söyleyen ünlü model MC Rielle, vücudunu koruma altına almaya karar verdi. İlk olarak kalçalarını sigortalatan model, ilerleyen dönemlerde tüm vücudunu sigortalatmayı düşünüyor.

KALÇALARINI SİGORTALATTI

Kalçalarını sigortalatan MC; kaza, kişisel zarar ve sakatlıklara karşı artık daha rahat olduğunu söyledi. Kendisi için en değerli şeyin kalçaları olduğunu belirten model, Instagram'da fotoğraf paylaştığında kendisine övgüler yağdığını ama bunun yanı sıra bazı kişilerin kalçasına zarar vermekle tehdit ettiklerini söyledi. Ünlü isim, gelen kötü yorumların ardından bazı takipçilerinin tavsiyesi üzerine kalçalarını sigortalattığını anlattı.

KALÇALARINI AÇIKTA BIRAKAN ELBİSELER GİYMEYE BAŞLADI

MC, kalçalarını sigortalattıktan sonra çok daha rahat gezdiğini hatta kalçalarını açıkta bırakan elbiseler bile giydiğini sözlerine ekledi. Asıl mesleği şarkıcılık olan MC, playboy dergisi tarafından Brezilya'nın en çekici kadını olarak seçilmişti.