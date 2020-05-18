Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim

Bonservisi Sao Paulo'da bulunan ve sezon başında Portekiz Ligi takımlarından Portimonense'ye kiralık olarak gönderilen Brezilyalı futbolcu Junior Tavares'ten flaş Galatasaray açıklaması geldi.

Ülke basınına konuşan 23 yaşındaki sol bek, 3 yıl önce Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı.

"BİRAZ KORKTUM"

O dönem çok iyi bir performans sergilediğini vurgulayan Tavares, "Menajerim Galatasaray ve Ajax'ın beni transfer etmek istediğini söyledi. Sao Paulo'da kendimi çok iyi hissediyordum ve açıkçası biraz korktum. Bu nedenle teklifleri reddettim" dedi.