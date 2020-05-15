Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti

Koronavirüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından görevden alınan eski Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta'nın yerine gelen Nelson Teich istifa ettiğini açıkladı. Teich, yaptığı yazılı açıklamada Başkan Bolsonaro ile anlaşamadığını ifade ederek, "Bolsonaro'nun kararlarına katılmıyorum" dedi.

KARANTİNA TEDBİRLERİNİ SAVUNUYORDU

Teich, korona virüs salgınında vaka ve ölüm sayılarının artmaya devam etmesi nedeni ile karantina tedbirlerini savunurken, Bolsonaro ise karantinanın kaldırılmasını ekonominin canlandırılmasını istiyordu.

"KÜÇÜK BİR GRİP" YORUMU YAPMIŞTI

Bolsonaro, koronavirüs salgını için geçtiğimiz günlerde "küçük bir grip" yorumunu yaparak korona virüs tedavisinde onaylanmamış bir ilacın kullanılmasını tavsiye etmişti.

Brezilya'da toplam korona virüs vaka sayısı 208 bin 31'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 bin 267'ye ulaştı.