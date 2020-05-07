Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı

Brezilya'da bel ağrısı şikayetiyle doktora giden bir erkek hastanın üç böbrek taşıdığı ortaya çıktı.

07.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:17

"Live Science"ın haberine göre, Brezilyada dünyada eşine az rastlanan bir vaka keşfedildi.

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Brezilyalı 38 yaşındaki erkek hasta, Sao Paulo şehrindeki Hospital do Rim Hastenesine şiddetli bel ağrısı şikayetiyle başvurdu.

3 BÖBREKTE SAĞLIKLI ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Şahsın ağrısının sebebini öğrenmeye çalışan doktorlar, bilgisayarlı tomografiyle acı duyulan bölgeyi taradı. Tarama sonucu, ağrıya bel fıtığının neden olduğu tespit edilirken, hastanın biri sol tarafında, diğer ikisi de birbirine yapışık vaziyette leğen kemiğine yakın bir bölgede 3 böbreğinin olduğu ortaya çıktı. Doktorlar, böbreklerin sağlıklı şekilde çalıştığını belirtti.

TIP TARİHİNDE NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY

Tıp tarihinde nadir görülen bu durumun, embriyo gelişimi döneminde meydana geldiği düşünülüyor. Dünyada çok nadir görülen 3 böbrekli kişi sayısı 100'e ulaşmıyor.