Brain Test cevapları nelerdir? Brain Test zeka oyununun tüm cevapları - Brain Test oyunu hakkında bilgiler, oyun nasıl oynanır?

Brain Test cevapları çok merak ediliyor. Oyunun bazı bölümleri zor olduğu için geçmek zor olabiliyor. Bu bakımdan cevaplarına bakarak seviye atlayabilirsiniz. Peki Brain Test oyununun cevapları nelerdir? Brain Test tüm bölümlerin cevap anahtarlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BRAİN TEST ZEKA OYUNU NEDİR?HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR?

Brain Test: Şaşırtıcı ve Eğlenceli Zeka Oyunları Google Play Store'da 50 milyondan fazla indirme alan bir oyundur. Oyun 5 üzerinden 4.6 puana sahiptir. İsminde de olduğu gibi oyun bir zeka oyunudur. Oyunun 75 mb boyutu bulunmaktadır.

Oyun tamamen zeka oyunudur diyebiliriz. Ekranda çıkan sorulara ve nesnelere bakarak soruyu doğru cevaplayabilirsiniz. Oyun ilk başlarda kolay bölümlere sahip. Fakat sonradan zorlaşıyor diyebiliriz. Oyun ilerledikçe zorlaştığı için bölümleri geçmek için çok kafa yormak gerekiyor. Fakat bir noktadan sonra insan tıkanabiliyor. İşte bu yüzden en azından o bölümün cevabına bakıp diğer soruya geçebilirsiniz. Tabii ki tüm cevaplara buradan bakıp oyunu bitirmenizi kesinlikle önermiyoruz ve tavsiye etmiyoruz. Oyunu elinden geldiğinizce oynayın ve bitirmeye çalışın. Geçemediğiniz 1-2 bölüm varsa cevabına bu konu altından bakabilirsiniz.

BRAİN TEST CEVAPLARI

Brain Test Seviye 1 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Sence en büyük hangisi?

Cevap : Aslan

Brain Test Seviye 2 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Hadi her şeyi yakalım.

Cevap : Sorudaki yazıya uygun olmak amacıyla ayıcık, koltuk, yastıklar ve çamaşırların yakılması sorunun cevabı olacaktır.

Brain Test Seviye 3 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Tişörtte kaç delik var bulabilir misin?

Cevap : Tişörtteki delikleri iyi inceleyip doğru sayarsanız doğru cevabın "8" "sekiz" olduğunu göreceksiniz.

Brain Test Seviye 4 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Bu çiçek nasıl açar?

Cevap : Çiçeğin açabilmesi adına biraz güneş enerjisi gerekmektedir. Bulunan dört bulutu açarsanız güneş ortaya çıkacak ve çiçek büyüyecektir.

Brain Test Seviye 5 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Hangisi bize en yakın olan?

Cevap : Bulunanlar arasında yakınlığı en fazla olan Ay'dır.

Brain Test Seviye 6 Cevabı:

Bölümün Sorusu : En küçükten en büyüğe doğru hayvanlara tıklayabilir misin?

Cevap : Gerçek boyutları dikkate alınarak cevaplanmalıdır. En küçük fare, daha sonra aslan ve en son fil tıklanmalıdır.

Brain Test Seviye 7 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Düşen elmalardan 4 tane yakala.

Cevap : Burada dikkatli olmanız gereken nokta acele hareket ederken aşağıdan yukarı çıkan elmalara tıklamamanızdır. Yani sadece yukarıdan aşağı düşen elmaları toplamalıyız.

Brain Test Seviye 8 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Tavşan nerede?

Cevap : Şekiller arasında biraz dikkatli bakarsanız tavşanı bulmanız mümkündür. Eğer hala bulamadıysanız alttaki resme bakmanız kafi olacaktır.

Brain Test Seviye 9 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Yarışta 2. sıradakini geçtim kaçıncı oldum?

Cevap : Bu soruyu her zaman duyabilirsiniz. Klişe olan sorunun cevabı ikincilik olmaktır. Eğer bir yarışta ikinciyi geçerseniz, geçtiğiniz kişi üçüncü olur. Bu durumda sizde ikinciliği kapmış olursunuz. Cevap ikinci.

Brain Test Seviye 10 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Kilidi açmak için sola kaydır.

Cevap : Görseller arasında sizleri yanıltmak için koyulmuş birçok sağa kaydırma işareti bulunmaktadır. Yönergeyi dinleyin ve sola kaydırın.

Brain Test Seviye 11 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Kedi çok aç lütfen onu doyur.

Cevap : Kediyi doyurmanız gerektiğini söylüyor ancak etrafta kedi mi göremiyorsunuz? Yapmanız gereken oldukça pratik. Yemeği alın ve yukarıda belirtilen kedi yazısında doğru götürün.

Brain Test Seviye 12 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Yeşil top nerede?

Cevap : Yeşil topu elde etmeniz istenmektedir. Bunun için renklerin karışımına ihtiyaç vardır. Sırasıyla: Mavi, kırmızı ve sarı topu üst üste getirirseniz elde edebilirsiniz.

Brain Test Seviye 13 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Hangisi daha uzun?

Cevap : Günlere dikkat etmeksizin görselde verilene göre uzunu seçmeniz beklenmektedir. Cevap Şubat'tır.

Brain Test Seviye 14 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Kediyi merak öldürür derler. Peki sen nasıl öldürebilirsin?

Cevap : Aslında daha önce çözdüğümüz kediyi doyurma sorusuyla aynı mantıkta işlemektedir. Bu sefer merak yazısını alıp kedinin üzerine götürürseniz eğer cevaba ulaşmış olacaksınız.

Brain Test Seviye 15 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Kaç tane pizza dilimi var?

Cevap : Dikkatli bir şekilde sayma işlemini gerçekleştirirseniz toplamda 9 tane olduğunu göreceksiniz.

Brain Test Seviye 16 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Çok tehlikeli hemen bir şey yap!

Cevap : Verilen eşyalar ile hemen yapabileceğiniz durum bellidir: Makası alıp prizin üzerinde sadece gezdirmeniz yeterli olacaktır veya Kettle üzerindeki düğmeyi denemenizde fayda var.

Brain Test Seviye 17 Cevabı:

Bölümün Sorusu : 4 + 5 x 5 – 2 = ?

Cevap : Cevabı 43 olarak girip sürekli nasıl yanlış diye sinirlenmiş olabilirsiniz. Ancak cevap bu değil. İşlem önceliği dikkat edilerek öncelikle çarpma işlemi (5×5) yapılır. Sonrasında işleme kaldığı yerden devam edilir. Cevap ''yirmi yedi'' olacaktır.

Brain Test Seviye 18 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Buraya sırayla tıkla

Cevap : Çıkanlara sırasıyla tıklamanız gerekmektedir. Bu doğrultuda sırasıyla: bir (1), kırk dokuz (49), seksen (80), beş (5), yedi (7), on bir (11) ve son olarak yüz bir (101) e tıklamalısınız.

Brain Test Seviye 19 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Saklı sayı nedir? 5-15-25-?-100

Cevap : Soruda bir örüntü varmış havasını size hissettirmektedir. Lakin burada işlem yapmanız gerekmez. Ekranda bulunan taşı kaldırın ve saklı sayı olan "kırka" "40" 'a ulaşın.

Brain Test Seviye 20 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Kaç ayda 28 gün vardır?

Cevap : Yirmi sekiz sayısını görür görmez bir çoğumuzun aklına sadece şubat gelse de mantık çerçevesinde bakıldığında her ayda yirmi sekiz gün bulunmaktadır. Bundan dolayı cevap 12'dir. Yani her ayda 28 gün olduğundan cevap da 12 olur.

Brain Test Seviye 21 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Lütfen çocuğu kurtar.

Cevap : Köpeği çocuktan uzaklaştırmanın bir yöntemi bulunmaktadır. Bulunan küreği alıp topraktaki şişkinliği kazın ve köpeğin gizlediği kemiği bulun. Kemiği köpeğe verdiğiniz de çocukta kurtulmuş olacaktır.

Brain Test Seviye 22 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Kara koyun nerede?

Cevap : Yine bir sürüklemenin olduğu cevap. Bulunan kara yazısını alıp koyunların üzerine sürüklemeniz bölümü geçmeniz için yeterli olacaktır.

Brain Test Seviye 23 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Bu resimdeki tuhaflık nedir?

Cevap : Palyaçonun vücudunu incelediğinizde sol elinde altı parmak olduğunu görürüz. Yani buradaki tuhaf durum budur.

Brain Test Seviye 24 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Fili buzdolabına koy

Cevap : Filin buzdolabına girmesi mantıksız bir olay gibi gelse de buzdolabının kapaklarını açabilmek için fili alıp buzdolabına sürüklemeniz yeterli olacaktır.

Brain Test Seviye 25 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Alfabedeki son harf nedir?

Cevap : Dikkat etmeniz gereken nokta bahsedilen alfabedeki son harf olan z değildir. Alfabe kelimesinde yer alan son harfi sorduğundan cevap ''E'' harfidir.

Brain Test Seviye 26 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Otobüs buradan nasıl geçer?

Cevap : Otobüsün boyutları bu durumun gerçekleşmesi için uygun olmadığından otobüsü biraz küçültmeniz gerekmektedir. Sonrasında geçirebilirsiniz.

Brain Test Seviye 27 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Kedi partimizde davetsiz bir misafir var, onu bul.

Cevap : Sol tarafta bulunan siyah kedinin hemen çapraz altında ufak bir davetsiz misafiri görebilirsiniz.

Brain Test Seviye 28 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Kadını kurtarmalısın.

Cevap : Havanın bozması kadını kurtarmak için yeterli olacaktır. Yukarıdaki iki kara bulutu birbirine yaklaştırarak birleştirin.

Brain Test Seviye 29 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Bu objeler sana neyi hatırlatıyor?

Cevap : Net bilgi gerektiren bir sorudur. Verilen objelerin çağrıştırdığı nokta Avengers olmaktadır.

Bölümün Sorusu : Fareyi yakala.

Cevap : Labirentin içinden geçmeyi deniyorsanız muhtemelen yanılıyorsunuz, dışarıdan dolaşmayı deneyin.

Brain Test Seviye 30 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Sepette kaç tane top var?

Cevap : Basit görünse de dikkatli sayıldığında aslında ''on'' tane topun olduğunu göreceksiniz.

Brain Test Seviye 31 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Lütfen bu denklemi düzeltir misin? 4 + 5 = 19

Cevap : Denkleme baktığınızda 4+5'in cevabının 9 olacağını göreceksiniz. Bu yüzden dokuzun önünde yer alan bir sayısını yok etmek sizin için yeterli olacaktır. Üzerine basılı tutmayı deneyin.

Brain Test Seviye 32 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Tekir'in karnını doyur lütfen.

Cevap : Kediyi doyurmak için yapmanız gereken tencereyi ocağa koymak, düğmeye dokunmak ve içindeki fareyi de kediye uzatmaktır.

Brain Test Seviye 33 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Bu gençler nasıl aşık olur?

Cevap : Kişilerin arasını iyi tutabilmek adına bulunan sırasıyla balon, yüzüğü ve hediye kutusunu aralarına koymanız yeterli olacaktır.

Brain Test Seviye 34 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Tüh ya yine hep-yek bir de sen denesene?

Cevap : Yapmanız gereken zarı attığınızda düşeş yani altı altı sayısını yakalamaktır. Telefonu sallamayı deneyin.

Brain Test Seviye 35 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Bir ineğin yavrusuna ne denir?

Cevap : Soru cevap olarak kendisine farklı bir yanıttan ziyade basit bir yanıt beklemektedir. İneğin yavrusu da inek olacağından soruda yazan ineğin yazısına tıklamanız yeterli olacaktır.

Brain Test Seviye 36 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Hangi kedi en sağda?

Cevap : Karşınıza çıkan ilk görüntüde kediyi seçmeyin. Öncelikle ekranı sola kaydırmalısınız. Sonrasında en sağda kalan kediye erişebilirsiniz.

Brain Test Seviye 37 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Kırmızı ışıkta beklerken…. Boğa nerede?

Cevap : Boğayı ortaya çıkaracak olan kırmızı ışıktır. Kırmızı yazısını alın ve ineklerin üzerinde gezdirin boğa ortaya çıkacaktır.

Brain Test Seviye 38 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Ben 6 yaşındayken kız kardeşimin yaşı benim yaşımın yarısı kadardı ve ağabeyim yaşı benimkinden iki kat fazlaydı. 5 sene sonra kardeşlerimin toplam yaşı kaç olur?

Cevap : Sorunun cevabı yirmi beştir. Benim yaşımın yarısı üçtür bu da kardeşimin yaşı olmaktadır. Abim benim yaşımın iki katı ise (6×2=12) şu an 12 yaşındadır. Beş sene sonraya gidersek kardeşim 8, abim ise 17 yaşında olacaktır. Toplamları ise 25 eder.

Brain Test Seviye 39 Cevabı:

Bölümün Sorusu : 3+8 =?

Cevap : İşlemi yaptığımızda cevap 11 çıkmaktadır.

Brain Test Seviye 40 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Yavrular yüzme bilmiyor boğulacaklar hangisini kurtarırsın?

Cevap : Soruda tek birisini kurtarmak zorunda olduğumuzdan bahsetmiyor. Bundan dolayı üçüne birden tıklayın ve bölümü geçin.

Brain Test Seviye 41 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Bu denklem nasıl çalışır? 1000 + 50 = 5150

Cevap : Biraz dikkat ve mantıkla cevaplanacak bir sorudur. Yapılan toplama işleminin doğru olabilmesi için 1000 sayısı ise 4150 sayısının toplanması gerekmektedir ancak sadece 50 sayısı bulunur. Soruda yer alan 41 sayısını sürükleyin ve 50 sayısının soluna ekleyin. 4150 sayısını elde edeceksiniz ve denklemde doğru olacaktır. (1000+4150= 5150)

Bazı telefonlarda soruda farklı sayılar çıksa bile, çözüm aynı şekilde yapılmaktadır, seviye sayısını direkt ortadaki sayının başına sürükleyin.

Brain Test Seviye 42 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Lütfen çoraplarımı bulmama yardım et

Cevap : Ekranı olduğu gibi kabul etmemeniz gereken bir bölüm daha. Öncelikle ekranı küçültmeniz gerekmektedir. Çorap oldukça küçük şekilde saklanmıştır. Sol tarafta saklanan küçük çorabı küçülttüğünüz de göreceksiniz.

Brain Test Seviye 43 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Arabanın köprüyü geçmesine yardım et

Cevap : Arabanın geçebilmesi için köprüyü düzeltmek gerekmektedir. Ancak bunu destekleyici bir şey etrafta bulunmaz. Bir parmağınızı köprünün altına götürün ve köprü düzelsin. Diğer parmağınızla da arabanın geçmesini sağlayın.

Brain Test Seviye 44 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Eren'in karnı acıkmış lütfen onu doyur.

Cevap : Ekranda bulunan su, tuz ve yemeği Eren'e uzatın doysun.

Brain Test Seviye 45 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Doğru düğmeleri yak

Cevap : Şekilde görülen düğmeleri yakmanız yeterli

Bölümün Sorusu : Arabasına binip kaçmalı

Cevap : Resimdeki adamı parmağınla basılı tutup zombileri harekete geçir, tek bir noktaya toplandıklarında yanlarından kaçıp arabaya ulaş.

Brain Test Seviye 46 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Gazozumu açabilir misin sana zahmet?

Cevap : Açacağı kapağın üzerine koyup telefonu sallamanız bölümü geçmek için yeterli olacaktır.

Brain Test Seviye 47 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Bu sorunun üstündeki kedi nerede?

Cevap : Soruyu sürükleyip kedilerin altına götürürseniz eğer sorunun üstünde kediyi oluşturmuş olacaksınız.

Brain Test Seviye 48 Cevabı:

Bölümün Sorusu : 9 – 1 – ?

Cevap : Cevabımız 4 olacaktır.

Brain Test Seviye 49 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Çok karanlık kedimi bulamıyorum

Cevap : Karanlığı engellemek için bize bir aydınlık lazım olur. Sayfanın sağ üst köşesindeki ampulu alıp ortaya sürüklediğinizde bölümü geçeceksiniz.

Brain Test Seviye 50 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Süre bitmeden bitişe ulaş.

Cevap : Sürenin akmasını engellemek adına yapmanız gereken durum bellidir. Süre sayacını kırarak amacınıza ulaşabilirsiniz.

Bölümün Sorusu : Mümkün olan en büyük sayıyı elde et.

Cevap : Üç haneli en büyük sayı elbette 999 dur.

Brain Test Seviye 51 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Lütfen minik Ela'nın susmasına yardımcı ol :((

Cevap : Telefonunuzu ters çevirdiğinizde, Ela'nın gözyaşları durmuş olacaktır.

Brain Test Seviye 52 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Hani benim sürpriz çikolata yumurtam?!

Cevap : Yumurtaları teker teker Güneş'e götürdüğünüzde, doğru olan yumurta sıcaktan eriyecektir.

Brain Test Seviye 53 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Bu kardeşlerden her birinin bir tane kızkardeşi var. Toplamda kaç kardeşler o zaman?

Cevap : Yine yanıltıcı bir soruyla devam ediyoruz, kardeşler diye bahsettiği için ve bir kız kardeş olduğundan resimdeki beş erkek kardeş ve bir kız kardeş olacaktır. Doğru cevap 6 dır.

Brain Test Seviye 54 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Hangi maymunu araba tutar?

Cevap : Telefonunuzu salladığınızda, araba tutan maymun kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

Brain Test Seviye 55 Cevabı:

Bölümün Sorusu : 10 liraya ihtiyacımız var.

Cevap : Fotoğrafçı çocuğun sağ cebindeki cüzdanı birkaç kez tıkladığınızda gerekli olan para cebinden düşecektir.

Brain Test Seviye 56 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Kaç tane daire var.

Cevap : Ekranda yalnızca 7 adet daire bulunuyor.

Brain Test Seviye 57 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Zavallı kaplumbağaya yardım et.

Cevap : Telefon ekranınızı ters yaparsanız sorudaki kaplumbağa da terse dönmüş olur. Böylece yardımcı oluruz.

Brain Test Seviye 58 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Kırmızı yarışı kazanmalı.

Cevap : "Kırmızı" dediğinden dolayı arabayı sürüklemenize gerek yok, sorudaki Kırmızı yazısını bitiş çizgisine getirin.

Brain Test Seviye 59 Cevabı:

Bölümün Sorusu : 9 tane elmaya ihtiyacımız var.

Cevap : İşin sırrı rakamlarda, aslında bize 6 elma veriyor elmaları çoğaltamayız ancak 9 ve 6 arasındaki benzerliği kullanabiliriz9 rakamını basılı tutmayı deneyin.

Brain Test cevapları

Brain Test Seviye 60 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Televizyonu aç lütfen en sevdiğim dizi başlamak üzere.

Cevap : Soru gerçekten zor gibi duruyor fakat çözümü basittir. İnsan vücudu iletkendir iki parmağınız ile kablolara dokunursanız bölümü geçersiniz.

Brain Test Seviye 61 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Burada kaç tane nokta var merak ediyorum.

Cevap : Soruda aldatıcı olan benekleri sormayıp noktaları soruyo olmasıdır, muhtemelen benekleri saydınız ve çok yüksek tahminlerde bulundunuz.

Brain Test Seviye 62 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Tekir'in karnı acıkmış. Fareyi yakalamak istiyor.

Cevap : Tekir'in karnını doyurmak için halıyı yer çekimine uygun hale getirmeliyiz, bunun için iki parmak hareketinizle halının ucunu üst kısma getirin.

Brain Test Seviye 63 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Hangi bina depreme dayanıklı sence.

Cevap : Yapay bi deprem oluşturabiliriz ve bunu ancak telefonumuzu salladığımızda başarırız, telefonunuzu sallayıp hangi binanın dayanıklı olduğunu görün.

Brain Test Seviye 64 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Bu bebek durmadan ağlıyor yine! Donu da temiz aslında.

Cevap : Sanırım bebeğimiz busefer acıkmış ve ekranı ters çevirmek yeterli gelmiyor, bizde bebeğe dondurma vererek susmasını sağlayalım. Don kelimesini durmadan kelimesine yaklaştırmayı deneyin.

Brain Test Seviye 65 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Buzağılara tıkla lütfen.

Cevap : Ekrandaki hayvanları birbirine yaklaştırıp buzağların ortaya çıkmasını bekleyin, çıkan 4 buzağıyada tıklayın.

Brain Test Seviye 66 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Kartları eşleştir oyunu kazan!

Cevap : Aslında bu bölüm klasik bir eşini bulmaca oyunu gibi görünse de, ortada sona tek resim kalmakta. Sona kalan 2 Havuç üst üste gelen kartlardan oluşuyor yukarı veya sola çekerek kartları ayırın ve eşleyin.

Brain Test Seviye 67 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Kırmızı rengi seç!

Cevap : Karşımıza çıkan üç dairede en üstte mavi yazıyor olsa da içi Kırmızıdır, önce ona tıklıyoruz ardından Sarı renkli en alttaki daireyi seçiyoruz ve son olarak en üstteki Kırmızı yazısına basıp bölümü tamamlıyoruz.

Brain Test Seviye 68 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Mavi yarışı kazanmak zorunda ama nasıl?

Cevap : Seyirciler arasında bulacağınız turboyu mavi araca ekleyip yarışı başlatabilirsiniz.

Brain Test Seviye 69 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Haftada 2 kez ayda 1 kez olan ve yılda hiç olmayan şey nedir?

Cevap : Bu zor gibi görünen sorunun cevabı sadece bir "A" harfi olması çok garip

Brain Test Seviye 70 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Kurbağa uçmak istiyormuş.

Cevap : Bunun için kurbağanın nefesini tutmasını sağlayın, bir süre ağzını kapatırsanız olur gibi.

Brain Test Seviye 71 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Tekir yine acıkmış.

Cevap : Cevaplamak için sırasıyla alttaki kibrit kutusunu açın, kibriti alıp yan tarafından yakın. Yanmış kibriti topun filtresine yaklaştırdığınızda Tekir doymuş, sizde seviyeyi atlamış olursunuz.

Brain Test Seviye 72 Cevabı:

Bölümün Sorusu : 9 tane şeker istiyorum.

Cevap : Bu soruyu cevaplamak için önce şeker kutusunun kapağını açmanız gerekmektedir. Telefonu ters çevirip 9 şekerin de düşmesini bekleyin. Ardından bölümü geçebilirsiniz.

Brain Test Seviye 73 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Alçaktan yükseğe doğru tıkla.

Cevap : En alttaki sayıdan en yukarı doğru tıklamanız yeterli olacaktır. Sayıların büyük ya da küçük olmasının hiçbir önemi yok.

Brain Test Seviye 74 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Sakın bana hediye almayı unuttuğunu söyleme!

Cevap : Alttaki hediye kutusunu çocuğa götürmeniz yeterli olacaktır.

Brain Test Seviye 75 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Doğru düğmeleri yak.

Cevap : Bu sorunun cevabını size ancak görüntülü açıklayabilirim. Aşağıdaki resmi takip ederek seviyenin çözümüne ulaşabilirsiniz.

Brain Test Seviye 76 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Kaç tane kare var?

Cevap : Lütfen karışık resmin içerisinde kare aramayın. Bu sorunun doğru cevabı "0"dır.

Brain Test Seviye 77 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Düğmeye 100 kez bas.

Cevap : Gerçekten de dediği gibi düğmeye 100 kez basmanız gerekiyor.

Brain Test Seviye 78 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Balıkçı bereketsiz bir gün geçiriyor, yardım et lütfen.

Cevap : Yerde bulunan elmaların üzerine tıklayıp kurtçuğu bulun. Kurtçuğu oltanın ucuna taktığınızda balık kendiliğinden gelecektir.

Brain Test Seviye 79 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Yemeği yaktı. Onu tekrar mutlu etmeyi dene.

Cevap : Duvarda gözüken saati geri sarın. Böylece yemek yanmamış olacak.

Brain Test Seviye 80 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Kaç tane dikdörtgen var?

Cevap : Dikdörtgenleri ayırın zaten toplamda 4 tane dikdörtgen var.

Brain Test Seviye 81 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Sepette kaç top var?

Cevap : Telefonunuzu ters çevirin toplar sepetten dökülsün. Sayın ve göreceksiniz ki toplam 10 adet top var.

Brain Test Seviye 82 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Bu denklemi tamamla.

Cevap : Seviye 82 olduğundan işlemimiz çok kolay. X yerine 8'i y yerine 2'yi koyalım. Cevabımız 4 olacaktır.

Brain Test Seviye 83 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Yeşile 3 kez, maviye 10 kez ve kırmızıya 5 kez bas.

Cevap : Sırasıyla yeşile 3 kez, kırmızıya 5 kez ve maviye 12 olana dek basın.

Brain Test Seviye 84 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Mümkün olan en ufak sayıyı elde et.

Cevap : 3 haneli en ufak sayı -999 dur, dolayısıyla 999 yazdıktan sonra tek ihtiyacımız bir tane " – " işareti kalıyor, işlemler arasından alabilirsiniz.

Brain Test Seviye 85 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Kaç tane küp var orada?

Cevap : 9 adet küp zaten ortada bulunuyor, bir tanede ekranın solunda gizlenmiş dikkatlice baktığımızda ucunu görebiliyoruz. Doğru cevabımız 10 olacaktır.

Brain Test Seviye 86 Cevabı:

Bölümün Sorusu : İki resim arasındaki farkları bul.

Cevap : Resimler arasında maalesef hiçbir farklılık yoktur, cevap " 0 " dır.

Brain Test Seviye 87 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Bugün Eray'ın 2.yaş günü. Mumları yak lütfen.

Cevap : Elimizde hazır yanan bir kibrit var bununla en sağdaki mumu yakalım, ardından yanan mumu alıp ortadaki mumu yakabiliriz.

Brain Test Seviye 88 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Lütfen kavgayı durdur.

Cevap : Alttaki kurabiyeyi iki işaret parmağınız kenarlarından tutup sağ ve sola çekerek bölün, kavga bitmiş olacaktır.

Brain Test Seviye 89 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Alfabeden L ve E'yi çıkartırsak geriye kaç harf kalır?

Cevap : ALFABE kelimesi toplam altı harften oluşur, E ve L çıkarsa geriye 4 harf kalır.

Brain Test Seviye 90 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Nekadar sabırlısın görelim bakalım.

Cevap : Bölüm başladığında hiçbir yere dokunmadan bekleyin, eğer ekrana dokunursanız beklemeniz gereken süre artacaktır.

Brain Test Seviye 91 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Davetliler gelmeden hazır olmalıyız.

Cevap : Öndeki 3 kirli kadehi parmağınız ile bir süre temizleyin, parladıklarını göreceksiniz.

Brain Test Seviye 92 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Minik kuş uyuya kalmış, ağacı sallayalım da uyansın.

Cevap : Muhtemelen siz direkt olarak telefonu sallamayı denediniz ve başarısız oldunuz. Ancak dalı tutup sallamayı denerseniz, dal kırılmaz ve kuş uyanmış olacaktır.

Brain Test Seviye 93 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Bu sorudaki hatayi bul.

Cevap : Tuşlama hatasını ben yapmadımaslında cevap " hatayi " kısmındaki " yi " den ibaret.

Brain Test Seviye 94 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Kim Kazanır?

Cevap : Üst takımdaki yeniçerilerin 100 tanesini alttaki şovalyelere sürükleyerek ekleyin ve bakın kim kazanıyor.

Brain Test Seviye 95 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Kediciği lütfen içeri al, dışarısı çok soğuk.

Cevap : Yine bir telefon hareket ettirme sorusu, cihazınızı sola yatırın kapı yer çekimi etkisiyle açılacaktır. Artık kediciği içeri sürükleyebilirsiniz.

Brain Test Seviye 96 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Lütfen ampülleri yak.

Cevap : Hepsini yakmaya uğraşmayın arkadaşlar, tamamını yakabileceğiniz bir kombinasyon maalesef yok. İkinci düğmeden ilk 2 ampülü yaktıktan sonra sondaki ampülü ekranın dışına doğru sürüklemeniz yeterli.

Brain Test Seviye 97 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Seviyey tamamla lütfen.

Cevap : Yine bir kelime cambazlığı yapıyor, SEVİYE 97 deki " İ " harfini, sorudaki "seviyey" kelimesinin sonuna eklemeniz yeterli gelicektir.

Brain Test Seviye 98 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Mavi düğmeye 6 kez tıkla.

Cevap : Karşımızda duran mavi düğmeye 4 kez tıkladıktan sonra kırmızıya dönüşecektir, kırmızı düğmeyi kenara sürükleyip mavi düğmeye 2 kez daha basabilirsin ??

Brain Test Seviye 99 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Çıkan eşitlik denklemlerini çözmemizi istiyor, 10 = 25 / 35 =75 / 65 = 105 / 25 = ?

Cevap : En başta zaten kendi cevaplamış 10 = 25 ise 25 = 10 dur.

Brain Test Seviye 100 Cevabı:

Bölümün Sorusu : Ayy, canı çekti. O da dondurma istiyor :((

Cevap : Elinde dondurma olan çocuğun şapkası tıpkı bir külah ve ağlayan çocuğun saçları tam bir dondurma, önce soldaki çocuğun şapkasını ters çevirelim ardından ağlayanın saçını dondurma yapıp ikram edelim.

DİĞER BÖLÜMLERİN CEVAPLARI ZAMANLA EKLENECEKTİR... YORUM ATABİLİRSİNİZ...