Börü filmi konusu nedir? Börü oyuncuları ve Börü özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Börü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Börü filmini izleyecek olanların merak ettiği Börü konusu nedir, Börü oyuncuları kimler ve Börü özeti gibi konuları inceliyoruz.

BÖRÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: Can Emre, Cem Özüduru

Oyuncular: Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Murat Arkın, Mesut Akusta

Tür: Savaş, Aksiyon

Yapım Yılı: 2018 (126 dk)

Vizyon Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma

Senaryo: Alper Çağlar

BÖRÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

2018 yılı başında 6 bölüm olarak yayınlanan Börü dizisinin finali olarak çekilen film, vatan aşkı ile tutuşmuş Polis Özel Harekat'ın en seçkin sıcak savaş timi olan 34 50 telsiz kodlu yalnız kahramanların destanını anlatıyor.