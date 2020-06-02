Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,01 artışla 108.349,82 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.083,63 puan artarak 108.349,82 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 108.483,66 puana kadar yükselerek yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü. Endeks saat 14.30 itibarıyla 107.633 puan seviyesinde bulunuyor.

EN FAZLA KAZANDIRAN GAYRİMENKUL ŞİRKETLERİ OLDU

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 1,87 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,61 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile ulaştırma oldu.

BORSADA YENİ HEDEF 109.500 VE 111.000 SEVİYELERİ

Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın üzerinde kalınması durumunda yeni hedeflerin 109.500 ve 111.000 seviyeleri olacağını söyledi.