Bonservisinin geç yatırılması nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Kaan Ayhan'a Galatasaray yine kancayı taktı

Almanya ekibi Fortuna Düsseldorf'tan milli futbolcu Kaan Ayhan, geçtiğimiz haftalarda 2 milyon euro bedelle İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olmuştu. Ancak Sassuolo bonservis bedelini geç yatırınca Düsseldorf bu transferden vazgeçti. Gelişmelerin ardından daha önce Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, yine milli oyuncunun peşine düştü.

31 Temmuz 2020 tarihine kadar 2 milyon euroluk çıkış maddesi bulunan Kaan Ayhan'ın bu ücret Sassuolo tarafından yatırılmasına rağmen transferi gerçekleşmedi. Sassuolo Kulübü'nün 31 Temmuz'un bitimine 2 saat kala 2 milyon euroyu Fortuna Düsseldorf Kulübü'nün hesabına yatırmasına rağmen, Düsseldorf Kulübü paranın 1 Ağustos tarihinde hesaplarına ulaşmasından dolayı transferi kabul etmedi ve parayı yeniden Sassuolo Kulübü'nün hesabına iade etti. Bunun üzerine Sassuolo, Fortuna Düsseldorf'u mahkemeye verirken, mahkeme sonuçlanmadan Kaan Ayhan'ın herhangi bir takıma transfer olamayacağı öğrenildi.

FATİH TERİM İSTEDİ, GALATASARAY 2 MİLYON EURO NAKİT BULAMADI

Türkiye'den birçok teklif almasına rağmen "Türkiye'ye şu anda dönersem sadece Galatasaray forması giyerim" dediği öğrenilen Kaan Ayhan ise hem Galatasaray hem de Sassuolo ile prensipte anlaşmaya varmıştı. Ancak Galatasaray'ın 2 milyon euro nakit bulamaması, Sassuolo'nun ise Düsseldorf'un iddiasına göre parayı geç yatırması nedeniyle milli futbolcu iki ekibin de yolunu tutamamış oldu.

FİYATI 3 MİLYONA ÇIKTI

Teknik direktör Fatih Terim'in hala kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan için mahkeme Düsseldorf lehine sonuçlanması halinde Galatasaray'ın yeniden devreye gireceği öğrenildi. Düsseldorf Kulübü ise oyuncuyu 3 milyon eurodan aşağı bırakmayı düşünmüyor.