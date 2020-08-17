Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Çeşme'de arkadaşlarıyla tatil yapan Şeyma Subaşı'nın evinde düzenlediği partisi tatsız bitti. Kaldığı villada arkadaşlarıyla parti yapan Subaşı'nın evine polis baskını düzenlendiği öne sürüldü.
17.08.2020 11:58 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:36
Uzun yıllardır tatillerini yurt dışında yapan Şeyma Subaşı, bu yıl koronavirüs salgınında dolayı Çeşme ve Bodrum arasında mekik döşemeye başladı. Son olarak Çeşme'de bir villa kiralayan Subaşı'nın arkadaşlarıyla yaptığı parti tatsız bitti.
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PARTİYE POLİS BASKINI İDDİASI
Subaşı, cuma akşamı yakın arkadaşlarıyla evinin bahçesinde parti düzenledi. Çevrede oturan vatandaşlar, Subaşı ve arkadaşlarının gürültüsünden rahatsız olup polisi aradı. Polisin kısa sürede olay yerine intikal etmesinin ardından parti son buldu. Sabahın ilk ışıklarına kadar sürmesi beklenen parti, gece yarısı noktalanınca Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının keyfi kaçtı.
Baskın sonrası partiyi noktalayan Subaşı, sosyal medya hesabından sabaha karşı bir arkadaşıyla dans ettiği anları paylaştı.