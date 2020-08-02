Bomba iddia: Barış Arduç'la apar topar nikah masasına oturan Gupse Özay hamile

6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, önceki akşam tatil için gittikleri Çeşme'de nikah masasına oturdu. Apar topar evlilik kararı alan ikili, törene sadece yakın dostlarını çağırdı. Şimdilerde balayında olan çiftin bebek beklediği iddia edildi.

ERKEK BEBEK Mİ GELİYOR?

Takvim'de yer alan habere göre: Gupse Özay'ın hamile olduğu hatta bebeklerinin cinsiyetinin de geçtiğimiz gün belli olduğu iddiası, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hamile olduğu söylenen Özay'ın bir erkek bebek beklediği söylendi.

ANİ KARARLA EVLENDİLER

Ani bir kararla nikah masasına oturan çift, evlilik sonrası yaptıkları ilk açıklamada "Bayram yaklaşmıştı, bayramdan sonra da İstanbul'a dönecektik, hava da güzel, e hadi o zaman gel bir deneyelim dedik ve bir anda evlendik" dedi. Nikahta gelinlik giymeyen Özay, Charo Ruiz marka 3440 TL değerindeki bir beyaz elbise giydi.