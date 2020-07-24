Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi

Emre Kılınç'ı yakından tanıyan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, yaptığı açıklamada 25 yaşındaki oyuncunun çocukluğundan beri Galatasaraylı olduğunu ve sarı-kırmızılı takımla anlaşma sağladığını söyledi.

24.07.2020 16:04 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:32

Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç'la prensip anlaşmasına vardı.

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Galatasaray'ın transferini Emre Kılınç'ı yakından tanıyan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı açıkladı. Çarıkçı ile Emre, uzun yıllar Boluspor'da birlikte görev almışlardı.

"ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ GALATASARAYLI"

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Necip Çarıkçı, "Emre Kılınç'ı 15 yaşında Boluspor'a transfer ettik. Emre, Boluspor'a 900 bin TL kazandırarak Sivasspor'a gitti. Emre Kılınç, Galatasaray ile anlaştı. Emre gelecek sezon Galatasaray forması giyecek. Emre çocukluğundan beri çok iyi bir Galatasaraylı." ifadelerini kullandı.