Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi

Brezilya'nın bilinen gazetelerinden O Globo muhabirinin, yerel basına yansıyan yolsuzluk iddialarıyla ilgili soru sorması Bolsonaro'yu sinirlendirdi. Bolsonaro, eşi ve oğlu hakkında çıkan iddiaların sorulması üzerine, "Senin yüzünü dağıtmak istiyorum" dedi.

Fox News'in haberine göre, Bolsonaro, düzenlediği basın toplantısında eşi Michelle Bolsonaro'nun banka hesabına gönderilen para hakkında soru soran muhabire, "Senin yüzünü dağıtmak istiyorum, tamam mı?" diyerek cevap verdi. Medya mensupları ile muhalefetten Bolsonaro'nun bu sözlerine tepki geldi.

EŞİNİN BANKA HESABINA 9 BİN 800 DOLAR GÖNDERİLDİ İDDİASI

Yerel basında çıkan haberlere göre, Jair Bolsonaro'nun oğlunun eski yardımcısı Fabricio Queiroz'nun 2011 ve 2018 yılları arasında Michelle Bolsonaro'nun banka hesabına yaklaşık 9 bin 800 dolar gönderdiği iddia ediliyor. Queiroz'un Rio de Janeiro'nun yeraltı dünyasıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.