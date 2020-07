Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesi çeşitleri

Türk kahvesi ülkemizde en çok tüketilen kahvedir. Çoğu kişi Türk kahvesi ile kahve tüketimine alışır. Türk kültüründe çok rastlanan Türk kahvesinin en önemli farkı pişirme şeklidir. Lokum ve suyla sunulması da onu bizler için daha özel hale getirir.

BOL KÖPÜKLÜ TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR? TÜRK KAHVESİ YAPIMI

Türk kahvesi yapımı çok kolay gibi görünse bile her zaman köpüklü yapmak mümkün olmayabilir. Öncelikle dikkat edilmesi gereken kahvenin taze çekilmiş olmasıdır. The Mill taze öğütülmüş Türk kahvesi ile bol köpüklü kahve yapmak zahmetsizdir. 1 fincan için 1 tatlı kaşığı The Mill Türk kahvesi ekleyin. 1 fincan soğuk suyu da ekleyerek, ocağa koymadan önce karıştırın. Ocak üzerinde karıştırmayın. Vaktiniz varsa en küçük ocakta en düşük ayarda pişirmenizi öneririz. Yavaş pişen Türk kahvesinin aroması çok daha güzel olacaktır. Köpüğünü aldıktan sonra, bir süre daha ocağa koyunuz. Bol köpüklü Türk kahvenizi afiyetle içebilirsiniz.

ORTA ŞEKERLİ TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Orta şekerli Türk kahvesi yapımı için 1 tatlı kaşığı veya 2 çay kaşığı The Mill Türk kahvesine, 1 fincan soğuk suyu ekleyin. Cezveye bir adet küp şeker atın ve ocağa koymadan önce karıştırın. Küp şekeriniz yoksa silkme 1 tatlı kaşığı şeker ekleyebilirsiniz. Ocağa düşük ısıda koyunuz ve yavaşça pişmesini bekleyin. Piştikten sonra köpüğünü alıp, bir süre daha ocağa koyun. Ve köpüğün üzerine ekleyin.

TÜRK KAHVESİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Ana malzeme olarak Türk kahvesi kullanılan pek çok Türk kahvesi çeşidi vardır.

Sütlü Türk kahvesi

Yumuşak içimiyle en çok tercih edilenlerden. Sade Türk kahvesi gibi hazırlanır fakat su yerine süt eklenir.

Menengiç kahvesi

Menengiç bitkisinin meyvelerinin öğütülmesi ile hazırlanır. Türk kahvesi gibi pişirilir. The Mill menengiç kahvesi ile taze bir bardak kahve içebilirsiniz. Dilerseniz su yerine, süt kullanabilirsiniz.

Kül kahvesi

Küllerin içerisine cezvenin konulmasıyla yapılır. Yavaş bir şekilde pişen kahvenin tadına doyum olmuyor. Birçok mekanda kumda da yapılır. Ayrıca bunun için makinelerde vardır.

Dibek kahvesi

Taş ya da tahtadan yapılan dibek havanlarında dövülerek öğütülür. Mardin Dibek kahvesi havanlarda taze olarak öğütülerek sizlere sunulur. Yumuşak içim sevenlerin tercihi olan dibek kahvesi içerisinde dibekte öğütülmüş türk kahvesi, doğal salep, kakule, mahlep, menengiç ve krema bulunur.

Mırra

Küçük kulpsuz bardaklarda sunulan sert bir kahvedir. Espressonun Türk versiyonu olarak da düşünebilirsiniz fakat hazırlanış şekli çok daha farklıdır. Türk kahvesinin birkaç kez demlenmesi ile elde edilen mırra imbik eşliğinde sunulur.

Adana Gar kahvesi

"Kahvenizi nasıl alırsınız?" sorusuna vereceğimiz cevaplar arasında sade, az şekerli, orta şekerli, çok şekerli olabilir. Fakat sadece bunların olmadığını hatırlatan bir cevap daha var: Adana Gar kahvesi. "Gar mı normal mi?" diye sorulan kahvenin özelliği ise Türk kahvesinden çok daha sert olması.

Tatar kahvesi

Tostakay adı verilen bir fincanda sunulur. Kırım Tatar adetlerinde yemekten önce tüketilir. Türk kahvesi tarifine, iki tatlı kaşığı kaymak ekleyerek yumuşak içim kahve yapabilirsiniz. Yanında genellikle kıtlama şeker de servis edilir.

Kervansaray kahve

Adıyaman'a özgü bir kahve çeşididir. İçerisinde kahve, çikolata, damla sakızı, keçiboynuzu, krema, sahlep ve menengiç kahvesi vardır.

Hatay kahvesi

Çifte kavrulmuş kahve çekirdekleri ile hazırlanır. Kokusu ve aroması çok daha serttir. Yanında da lokum ile sunulur.

Aromalı Türk kahvesi

Bu eşsiz lezzet için kullanabileceğiniz pek çok farklı tat vardır. Damla sakızlı, çikolatalı, zencefilli, tarçınlı ve vanilyalı seçenekleri ile Türk kahvesini farklı tatlarla deneyimleyebilirsiniz.

Cilveli kahve

Türk kahvesi gibi demlenir. Fincana alındıktan sonra ise üzerine öğütülmüş badem parçaları eklenir. Kendine özgü bir de baharatı vardır. Manisa yöresine özgü ve patentle koruma altına alınmış bir lezzettir.

Süvari / Tarsusi kahve

Akdenizlilerin Tarsusi dediği kahve, Egelilerin Süvari kahvesi olarak bilinmektedir. Türk kahvesi gibi yapılan kahve sade tercih edilir. Hazırlandıktan sonra kahve fincanı yerine ince belli bardakta sunulur. Türk kahvesi kadar da köpüklü olmaz.

SÜTLÜ TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?



2 kişilik sütlü Türk kahvesi için gerekli malzemeler

Orta şekerli için - yarım tatlı kaşığı şeker (şekersiz içerseniz atmanıza gerek yok)

2 Türk kahvesi fincanı süt

2 tatlı kaşığı The Mill Türk kahvesi

Hazırlanışı

Öğütülmüş Türk kahvesini bir cezveye koyun, üzerine sütü ekleyin. Şekeri de ekleyin. Biraz karıştırıp ocağa alın.

Altı kısık bir şekilde yavaş yavaş pişsin.

Hafif kaynamaya başladığında köpüğünü alın(Türk kahvesi kadar bol köpüklü olmaz).

Geri kalan kısmını da bir taşım kaynatın ve fincanlara ekleyin.

Yanında su, lokum veya çikolatayı da unutmayın. Afiyet olsun.

TÜRK KAHVESİ FAYDALARI NELERDİR?

Ruhsal ve bilişsel fonksiyonları harekete geçiren Türk kahvesinin sınırlı tüketiminin pek çok faydası vardır.

Zihin açar.

Uyanıklığı ve enerji düzeyini artırır.

Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını hızlandırır.

Fiziksel performansı artırarak spor aktivitelerinde daha başarılı olmanızı sağlar.

Parkinson, alzheimer ve demans gibi hastalıklara karşı korur.

Kanser ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma oluşturur.

TÜRK KAHVESİ ZAYIFLATIR MI? TÜRK KAHVESİ KALORİSİ

Türk kahvesi metabolizmayı hızlandırır. Sadece Türk kahvesi ile kilo vermek mümkün değil ancak sadece 7 (kcal) kalori olan bir fincan Türk kahvesi tok tutar ve kuruyemiş veya kuru meyve ile tüketildiğinde bir öğün olarak sayılır.

TÜRK KAHVESİ MASKESİ

Türk kahvesini içtikten sonra çoğu kişi telvesini yüzüne sürer. Alışkanlık gibi olmuştur bu artık. Yüzünüze peeling etkisi yapan bu işlemin dışında bir de şu maskeyi deneyebilirsiniz:

Yulaf ezmesi ile Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi telvesi

1 çay kaşığı un haline getirilmiş yulaf ezmesi

1 çorba kaşığı yoğurt (tercihen ev yoğurdu)

Üç malzemeyi karıştırıp cildinize yumuşak bir şekilde ince tabaka olarak sürün. 15 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın.

Bu maske ile cildiniz yumuşayacak ve parlayacak. Ayrıca cildiniz ihtiyacı olan nemi de kazanmış olacak.

Limonlu kahve maskesi

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı süt

Birbirine iyice karıştırılan malzemeleri yumuşak bir şekilde cildinize uygulayın. 15 dakika sonra ılık suyla durulayın. Yağlı ciltler için daha kullanışlıdır.

Kakaolu kahve maskesi

1 tatlı kaşığı kahve telvesi

1 tatlı kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu (yağlı ciltler için)

1 tatlı kaşığı yoğurt (kuru ciltler için)

Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra cildinize ince bir tabaka halinde uygulayın.

15 dakika sonra ılık su ile durulayın.