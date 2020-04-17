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İstanbul Boğazı'ndan Corona isimli gemi geçti

Türkiye'de de koronavirüs salgınının yaşandığı günlerde İstanbul Boğazı'ndan "Ocean Corona" isimli Panama bandıralı yük gemisi geçti.

17.04.2020 09:08 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:23

Norveç'ten yola çıkan Panama bandıralı "Ocean Corona" isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçerek Ereğli'ye gitti.

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ÖZEL KIYAFETLİ EKİPLER KILAVUZLUK ETTİ

289 metre boyundaki geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kılavuzluk etti. Koronavirüse karşı tulum giyip ve maske takan ekipler, gemiye çıktı. Gemiye İstanbul Boğazı'ndan geçerken "Kurtarma 8" römorkörü de eşlik etti.

Kılavuzluk hizmeti veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Bizler, tüm tedbirleri alarak 7/24 her koşulda hizmet vermeye devam ederken sizler; kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın" çağrısında bulundu.