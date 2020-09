Birol Ünel kimdir? Birol Ünel aslen nereli, mesleği ne? Rol aldığı filmler nelerdir?

Kanser tedavisi gören ve "Duvara Karşı" filmiyle ünlenen Birol Ünel kimdir vatandaşlar tarafından çok merak ediliyor. Kanser nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu aslen nerelidir, kimdir, kaç çocuğu var tüm detaylar haberimizde...

BİROL ÜNEL KİMDİR?

Birol Ünel 18 Ağustos 1961 yılı Silifke, Mersin doğumlu Türk kökenli Alman oyuncudur. Kanser tedavisi gören Birol Ünel 4 Eylül Cuma 2020 yılında vefat etmiştir.

BİROL ÜNEL HAYATI

Birol Ünel, 1968 yılında Almanya'ya göç eden bir ailenin çocuğudur. Almanya'nın Bremen kentinde büyüdü. Temel eğitiminden sonra parke döşemecisi olarak çıraklık eğitimi yaptı. Daha sonra Hannover'e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu'na kaydını yaptırdı.

1987 yılında Yolcu "Der Passagier" filmiyle sinema kariyeri başladı. 1992 yılında Berlin Tiyatrosunda "Caligula" rolüyle ilk olarak rol aldı. 1994 yılında Berlin Rosa Luxemburg Platz'da tekrar "Die Nibelungen - Born Bad" oyununda sahneye çıktı. 2000 yılında Fatih Akın'ın yönettiği "Im Juli" filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı.

Ardından asıl büyük çıkışını "Duvara Karşı" filmi ile yapmıştır. Birol Ünel son olarak ATV'de yayınlanan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Teoman karakterinde rol almıştı.

BİROL ÜNEL'İN ROL ALDIĞI FİLMLER

Birol Ünel'in rol aldığı filmler listesi aşağıdaki gibidir:

Buscando a Eimish (2012)

Nuit blanche (2011)

The Cricket (Kısa Film) (2011)

In the Last Moment (Kısa Film) (2011)

Method (2011)

Soul Kitchen (2009)

Ki.Ka-Krimi.de (2007)

Flinke Finger (2007)

Sous les toits de Paris (2007)

Unerzogenen, Die (2007)

Haus der schlafenden Schönen, Das (2006)

Valerie (2006)

Transylvania (2006)

Hırsız var! (2005)

Kalbin zamanı (2004)

Gegen die Wand (2004)

König der Diebe (2004)

Not a Lovestory (2004)

Gestohlene Mond, Der (2003)

Tatort (1996-2003)

Schattenlos (2003)

Offene Rechnung (1999)

Engelchen flieg (1998)

Lockvögel (1996)

Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei(2002)

Black out (2002)

Inspektor Rolle(2002)

Staatsgeheimnis (2002)

Brombeerchen (2002)

Anam (2001)

Der Fahnder (1986-2001)

Seni Seviyorum - Ich liebe dich (2001)

Auf eigene Faust (1986) TV episode

Enemy at the Gates (2001)

Planet Alex (2001)

Rotlicht - In der Höhle des Löwen (2000)

Puma - Der Kämpfer mit Herz"(2000)

Bruderliebe (2000)

Fremde Freundin (2000)

Im Juli. (2000)

Auslandstournee (2000)

Stille Nacht - Heilige Nacht (1999)

Dealer (1999)

Schimanski(1998)

Geschwister (1998)

Frankfurter Kreuz, Das (1998

Clown, Der Waffenbrüder (1998)

Terror im OP (1998)

Friedemann Brix - Eine Schwäche für Mord (1996)

Entführt (1996)

Landgang für Ringo (1996)

A Wopbobaloobop a Lopbamboom (1989)

Passagier - Welcome to Germany, Der (1988)

Fall für zwei, Ein (1987)

Zahltag (1987)

Pseudo (1987)

Strafmündig (1985)