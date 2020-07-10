Birçok nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla birçok mu, bir çok mu? Birçok ne demek?

Birçok kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, birçok TDK'ya göre nasıl yazılır? Birçok nasıl yazılır? Birçok mu, bir çok mu? TDK'ya göre birçok kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE BİRÇOK NASIL YAZILIR?

Birçok: Yanlış

Birçok: Doğru

TDK'YA GÖRE BİRÇOK NE DEMEK?

birçok

sıfat, (bi'rçok)

Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit:

"Bir insan için güzel olanın, daha birçok insan için de güzel olması pek muhtemeldir." - Nurullah Ataç