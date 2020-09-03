Mahallelinin kötü koku nedeniyle şikayet ettiği evden 5 kamyon çöp çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Fatih Mahallesinde bulunan bir evin içerisinden çevreye kötü kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediye ve polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden ekipler ev sahibiyle irtibata geçerek evin temizlenmesi hususunda karar aldı. Bunun üzerine belediye temizlik ekipleri evden yaklaşık 5 kamyon çöp çıkardı, ardından temizlik çalışması yaptı.

EVDE YAŞAYANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Öte yandan evde yaşayan 80 yaşındaki Hatice H. ile zihinsel engelli oğlu Mehmet H, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.