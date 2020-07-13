Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi

Rusya'nın özerk devleti Başkurdistan Cumhuriyeti'nde pikniğe giden bir kişi otomobiliyle manevra yaparken kapısı açık araçtan düştü. Yokuş aşağı doğru sürücüsüz bir şekilde kalabalığın üzerine ilerleyen araç, en az üç kişiyi yaraladı. Kalabalığın çaresiz bakışları içerisinde başka bir araca çarparak durabilen sürücüsüz otomobilde maddi hasar meydana geldi. O anlarda yere düşen sürücünün de otomobilin arkasından kaçışı ilginç görüntülere sahne oldu.

YOKUŞ AŞAĞI HIZLA İLERLEDİ

Başkurdistan'da pikniğe giden kalabalık, akıllarının ucundan geçmeyen bir kazaya şahit oldu. Kameralara yansıyan olayda, çok sayıda insanın olduğu bölgeye hızla ve sürücüsüz bir şekilde gelen araç, olanlardan habersiz üç kişinin yaralanmasına neden oldu.